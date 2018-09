En kyssede hende på hånden og tog en selfie, en anden råbte racist og ’fuck off’, fire-fem personer ville have hjælp til deres situation, 10-12 andre så stille til, mens resten enten sov eller havde travlt med andre gøremål, da Inger Støjberg (V) onsdag havde nordiske ministerkolleger på besøg på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland.

»De plejer jo ikke just at bære mig i guldstol, når jeg kommer på besøg,« lød det fra den danske integrations- og udlændingeminister, Inger Støjberg, umiddelbart inden besøget på det omstridte udrejsecenter.

Nogle få beboere var mødt op ved det massive hegn ved områdets indgang. De var i klart undertal i forhold til Inger Støjbergs følge. Hun havde inviteret den norske justitsminister, Tor Mikkel Wara, den svenske migrationsminister, Heléne Fritzon, og den islandske justitsminister, Sigriour A. Andersen, og deres følge af sikkerhedsfolk og kommunikationsmedarbejdere på besøg.

På trods af de mange prominente navne fra flere nordiske lande var Inger Støjberg i centrum. Hun har været på udrejsecentret flere gange, og mange af beboerne har set hende før, enkelte har også talt med hende. Og det antal voksede efter onsdagens besøg.

Inger Støjberg besøger Udrejsecenter Kærshovedgård med sine nordiske ministerkolleger. Inger Støjberg og Mohamed Diaa fra Syrien, Bording onsdag den 19. september 2018.

Mindre end 10 minutter efter Inger Støjbergs ankomst på Kærshovedgård var den første beboer ved hendes side.

Ud for indgangen til den del, hvor personer på tålt ophold hører til, fik Mohamad Diaa fra Syrien ministerens opmærksomhed. Han bad med foldede hænder foran kroppen og med gråd i stemmen om hjælp til sin situation. Inger Støjberg lyttede og svaret blev – som det var tilfældet med alle de andre, der spurgte – at han skulle rejse hjem. Indtil da måtte han have ophold på Kærshovedgård.

Udrejsecenter Kærshovedgård rummer omkring 220 udlændinge, der alle har det til fælles, at de ikke har lovligt ophold i Danmark. Hovedparten er afviste asylansøgere, den næststørste gruppe er udviste kriminelle, der har afsonet deres fængselsstraf, mens den tredje og mindste gruppe tæller cirka 25 personer på tålt ophold. Det betyder, at de har en dom for kriminalitet i Danmark eller hjemlandet, men ikke kan udvises på grund af forholdende i netop hjemlandet.

Inger Støjberg besøger Udrejsecenter Kærshovedgård med sine nordiske ministerkolleger. Den svenske migrationsminister Heléne Fritzon, Bording onsdag den 19. september 2018.

På trods af navnet, Udrejsecenter Kærshovedgård, er kun en håndfuld faktisk rejst hjem fra centret.

»Ja, jeg mener, Kærshovedgård og Sjælsmark i Nordsjælland er en succes,« forklarede Inger Støjberg.

På den afsluttende del af turen på centeret blev endnu en beboer mødt med smil, men også den faste besked om, at han bør rejse tilbage til hjemlandet – den snak blev midlertidigt afbrudt af en person, der højlydt råbte efter ministeren, at hun burde tage at ”fucke off”.

Samme person – Abdul fra Tanzania, der har været i Danmark syv år - råbte spørgende, om ministeren var racist. Støjberg kiggede kort på ham og svarede ”no”.

Inger Støjberg besøger Udrejsecenter Kærshovedgård med sine nordiske ministerkolleger. Inger Støjberg, Bording onsdag den 19. september 2018.

Rundturen endte, hvor den begyndte: Ved det store hegn ved slusen, som beboerne kan gå ind og ud af, som det passer dem, da de ikke sidder i fængsel - hegnet er ikke sat op til for at holde dem inde, men andre ude. Her var en noget mere positiv stemning.

Håndtryk blev udvekslet mellem Støjberg og de ansatte, da en fyr brød ind fra siden. Han stillede sig hen ved siden af ministeren, stak en smartphone frem og tog en selfie, inden han præsenterede sig selv, fik Støjbergs håndtryk, hvilket han hurtigt udnyttede til et kys på Støbergs håndryg.

På trods af den gode stemning mod slutningen af besøget, kom der dog kritik. Den svenske migrationsminister fortalte B.T., at det var interessant at besøge centret. Men samtidig efterlyste hun mere samarbejde i EU, når det kommer til flygtningeproblematikken.

Inger Støjberg besøger Udrejsecenter Kærshovedgård med sine nordiske ministerkolleger. Den svenske migrationsminister Heléne Fritzon, Bording onsdag den 19. september 2018.

»Vi har naturligvis meget at lære af hinanden i de nordiske lande, men vi har også helt forskellige forudsætninger, når det handler om at tage ansvar for asylansøgere i hele EU. Sverige har taget et betydeligt ansvar og en stor del af EU’s asylansøgere. Og den model, Danmark har valgt, hviler på, at man har betydeligt færre asylansøgere,« sagde Heléne Fritzon med en henvisning til, at Danmark blandt andet har sagt nej til kvoteflygtninge.

»Men vi er enige om, at asylansøgere og flygtninge på et tidspunkt skal vende hjem til deres hjemland,« lød det dog også fra Heléne Fritzon.