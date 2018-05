Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg kritiserer biografkæden CinemaxX for at give plads til den kontroversielle imam, Mohamed Hoblos, der tidligere på måneden var i Danmark.

Det sker i et svar på et såkaldt paragraf 20-spørgsmål stillet af folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth (DF).

'Jeg tager stærkt afstand til prædikanter, der udbreder deres had til demokratiet og frihedsværdierne. Jeg mener derfor, at det er forkert at give disse typer en platform,' lyder svaret fra Inger Støjberg.

Den australske imam er kendt for at prædike, at det er mindre slemt at begå voldtægt end at misse en bøn.

»Enhver person, der misser én bøn - ikke to - én bøn, er i Allahs øjne værre end en morder, værre end en voldtægtsmand, værre end en terrorist og værre end en pædofil,« lyder det i et YouTube-klip.

Mohamed Hoblos spiller med i filmen 'Last Chance', der blev vist i CinemaxX’ filialer i København og Aarhus henholdsvis 8. og 9. maj. Her præsenterede han selv filmen ved fremvisningen, der ifølge Radio24syv foregik kønsopdelt. Mænd sad forrest, kvinder bagerst.

Kenneth Kristensen Berth var blandt flere, der skældte ud på CinemaxX for at leje en sal ud til film-arrangementet.

‘Ufatteligt at CinemaxX vil lægge biograf til en gal islamists prædikener,’ skrev han på Facebook.

Biografen tog dog til genmæle og forklarede, at der ikke er fundet grund til at aflyse fremvisningen af 'Last Chance'.

‘Vi udlejer hvert år sale til et stort antal arrangementer, debatfora og erhvervskonferencer. Når en virksomhed eller organisation ønsker at leje sig ind, er det naturligvis et krav, at det indhold, der vises eller fremføres i biografen, ikke er af stødende, ulovlig eller på anden måde kompromitterende karakter,’ lød det fra biografen, som forklarede, at indholdet i filmen ikke strider mod de nævnte retningslinjer.

I en mail til BT torsdag eftermiddag uddyber CinemaxX:

'Vi udlejer hvert år sale til et stort antal arrangementer, debatfora og erhvervskonferencer. Når en virksomhed eller organisation ønsker at leje sig ind, er det naturligvis et krav, at det indhold der vises eller fremføres i biografen ikke er af stødende, ulovlig eller på anden måde kompromitterende karakter. Vi så den film igennem, der blev leveret til arrangementet, og fandt ikke, at indholdet stred mod ovennævnte retningslinjer,' skriver de og tilføjer:

'Vi blev først mandag morgen inden arrangementet via posts på facebook gjort opmærksom på, at Muhammed Hoblos var inviteret til at introducere filmen. Baseret på den oplysning bad vi politiet tage stilling til sagen, da vi ikke har de fornødne kompetencer til at vurdere, hvorvidt hans deltagelse gav risiko for at arrangementet ville være stødende, ulovligt eller på anden måde udgøre en risiko. Det vurderede de ikke, at der var, hvorfor vi tillod arrangementets gennemførelse.'

'Baseret på denne sag, har vi besluttet at udbygge vore interne retningslinjer for booking af sale til private arrangementer, og vi vil for fremtiden være tydeligere om, at arrangører skal give fulde oplysninger om indholdet af det arrangement, de ønsker at afvikle.'