Den tidligere Venstre-minister Inger Støjberg er klar med et tilbud til dig.

Og det koster bare 25 kroner om måneden.

Ja, det lyder en smule specielt.

Og det er det sådan set også.

Inger Støjberg lancerer tirsdag en ny hjemmeside. Her er det meningen, at man kan følge den tidligere minister, mens den kommende rigsretssag mod hende løber af stablen.

Inger Støjberg skriver, at der vil være digital 'træffetid' med hende tirsdag aften klokken 20.30, hvor 'alle kan ringe til mig', som hun skriver.

Og så lader vi den tidligere minister selv forklare, hvad hun vil med den nye hjemmeside:

'Meningen med https://inger.dk/stojberg/ er, at du kan komme med bag om rigsretssagen mod mig, høre, hvad jeg mener om sagen, få videodagbøger på afhøringsdage, læse artikler fra de afgørende retsdage og meget, meget mere.'

Herfra skrives det videre, at Inger Størjberg gerne havde set, at den kommende rigsretssag mod hende 'blev helt åben', så alle kunne følge med.

Det ønske har Folketinget dog ikke ønsket at efterkomme. Og derfor kan du nu få lov til at betale for det, Inger Støjberg ville have, folkestyret skulle sende gratis.

Det vil koste 25 kroner om måneden, hvis man vil have login til det nye site.

'Siden skal være en folkeklub for alle os, der elsker de danske værdier,' afsluttes opslaget, hvor den nye betalingsservice introduceres.