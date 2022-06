Lyt til artiklen

Hvis Inger Støjberg selv skal sige det, så er hun »bare en helt almindelig dansker«.

Men hvor almindelig er man egentlig, når man er en af landets absolut mest omtalte politikere, tidligere minister og som folketingsmedlem i mere end 20 år har kunnet se mere end 700.000 kroner rulle ind på kontoen hvert år.

Helt, helt almindelig, lyder det fra Inger Støjberg selv, da B.T. taler med hende på den historiske Hvidsten Kro på dagen for lanceringen af hendes længe ventede politiske parti, der har fået navnet Danmarksdemokraterne.

Inger Støjberg, du siger, at du med dit nye parti vil være noget for »helt almindelig danskere«. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad sådan en helt almindelig dansker er?

»Sådan en som mig, der står op og passer sit arbejde.«

Det er der vel ret mange mennesker, der gør?

»Ja. En helt almindelig dansker, det er bare sådan én, der står op og passer sit, og som arbejder.«

Så det har ikke noget med, at man bor bestemte steder i landet, for eksempel i Jylland, at gøre?

»Næ … Men der er nogle, der vil kunne se sig mere i det her parti end andre. Vi skal passe meget på med, at Danmark ikke knækker, så forbindelseslinjerne mellem København og det, vi kan kalde for 'Produktionsdanmark', bliver for svage.«

Inger Støjberg leder lidt efter ordene.

»Men jo også noget med, at det samme ikke sker mellem dem, man med et lidt stor ord kalder for eliten kontra os, der måske ikke lige tilhører eliten.«

Du siger, at du altså ikke selv tilhører eliten?

»Sådan oplever jeg det ikke.«

Du har siddet i Folketinget i mere end 20 år. Der tjener man mere end 700.000 kroner om året. Du har også tjent en ministerløn. Hvordan er det ikke at være en del af eliten?

»Jeg føler mig meget langt væk fra eliten.«

Er man ikke en del af eliten, når man tjener mere, end 95 procent af danskerne gør?

»Sådan har jeg ikke selv opfattet det,« siger Inger Støjberg.

Ifølge Ritzau har partiet 'Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg' allerede rundt 11.000 vælgererklæringer. Der er dog ingen af dem, der er endeligt bekræftet, da man igen skal ind og skrive under på sin erklæring efter syv dage.

Det kræver 20.182 vælgererklæringer at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Det har været muligt at indsende vælgererklæringer siden tirsdag 20. juni. Støjbergs parti slår dermed også rekord, når det kommer til vælgererklæringer på kort tid.