Tidligere integrations-og udlændingeminister Inger Støjberg (V) siger, at hun »med sindsro imødeser« den kommission, som S-regeringen og dens støttepartier fredag besluttede at nedsætte.

Den skal undersøge Støjbergs rolle i sagen om adskillelse af asylpar i Danmark.

Det skriver Skive Folkeblad.

- For mig var beskyttelsen af pigerne det helt afgørende. Piger under 18 år skal ikke bo sammen med ældre mænd. Jeg er inderligt imod barnebrude, siger Inger Støjberg til Skive Folkeblad.

Hun understreger også, at undersøgelsen vil komme til at vise, at hun »ikke har bedt embedsmænd om at gøre noget ulovligt«.