»Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet, til dig, Jakob. Det er der blevet sagt meget om.«

Det siger Inger Støjberg i sin tale som afgående næstformand i Venstre søndag formiddag.

Samarbejdet er dog gået helt skævt. Det erkendte Jakob Ellemann-Jensen få minutter tidligere på talerstolen:

»Vores makkerskab kørte skævt. Det gjorde det desværre i en længere periode. Det må være op til den enkelte at vurdere, hvem der bærer ansvaret. Men det fungerede ikke, samarbejdet,« sagde Venstre-formanden.

Inger Støjberg mener, at der er for meget i Venstre, som har ændret sig.

»Måske er jeg for gammeldags. Men jeg mener ærligt talt, at man som dansker har krav på at vide, hvad politikere mener. Også selv om det ikke lige er populært alle vegne,« siger Inger Støjberg, der mener, at avisredaktionerne i København ikke har brudt sig om hendes politik.

Støjberg ser frem til en rigsretssag på grund af sin ulovlige instruks om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Men hun står fortsat på mål for sin udlændingepolitik, slår hun fast:

»For mig er udlændingepolitik noget, man skal bære i hjertet,« siger hun.

Opdateres...