Efter at have været tavs siden B.T. for første gang omtalte 13-årige Mint, medgiver udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) nu, at vejledningen til forældre i familiesammenføringssager kan blive bedre.

Samtidig sætter hun en lille dør på klem for, at der måske skal kigges på vurderingen af de børn, der får afslag på opholdstilladelse og dermed udvises af Danmark.

»Jeg tror, at vi kan være bedre til at vejlede forældrene, så de sørger for at få børnene med til Danmark med det samme i stedet for at lade dem blive i hjemlandet,« siger Inger Støjberg søndag aften i TV 2 Nyhederne og fortsætter:

»Det kan være, der er noget i vurderingen af de her børn, men det kan jeg ikke lægge mig fast på lige nu,« siger ministeren.

Det er første gang, at Inger Støjberg udtaler sig om sagerne af udviste børn, der de seneste tre uger har været et hedt emne i den danske presse.

Ikke mindst i B.T., som siden sagen om 13-årige Mint, der for små tre uger siden blev udvist af Danmark med begrundelse om, at hun ikke kunne integreres, indgående har fulgt emnet og lige nu er i Thailand for at følge netop Mint og anden udvist thailandsk pige, 15-årige Baem.

B.T. har igennem længere tid tid forgæves forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg.

Og heller ikke her til aften har udlændinge- og integrationsministeren ønsket at stille op til en opfølgende kommentar.