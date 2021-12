Nu er det officielt.

Inger Støjberg er 21. december stemt uværdig til at fortsætte i Folketinget i denne valgperiode.

Det har et stort flertal stemt for, efter at hun blev dømt i Rigsretten.

»Jeg vil hellere stemmes ud af mine kolleger her i Folketinget, fordi jeg har forsøgt at beskytte nogle piger, end jeg vil stemmes ud af den danske befolkning, fordi jeg har vendt det blinde øje til,« siger Støjberg kort efter afstemningen.

»Jeg tror ikke, at I skal regne med, at det allersidste er sagt fra min side, siger Inger Støjberg om sin fremtid. Jeg kommer ikke til at sige mere i dag,« sagde hun også.

Stemmerne blev fordelt således: 98 for og 18 imod er Inger Støjberg.

Inger Støjberg, som i sidste uge blev idømt 60 dages ubetinget fængsel af Rigsretten, har siddet i Folketinget i tyve år siden 2001.

Afstemningen følger en lang debat anført af Dansk Folkeparti, som blandt andet borede i, hvordan partier kan smide Støjberg ud af Folketinget, mens de samtidig støttede intentionen i det, som hun er dømt skyldig i.

Inger Støjberg er det første medlem i over 30 år, som stemmes ud af Folketinget. Før hende er kun fire medlemmer stemt ud, siden ændringen af grundloven i 1953.

Opdateres...