Inger Støjberg kæmper ivrigt for provinsen, men forklarer at hun står fast på, at Danmark skal have en stærk hovedstad.

»Problemet er bare, at Danmark er ved at knække over,« siger Inger Støjberg i et interview i B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen.

Inger Støjberg har blandt andet bygget Danmarksdemokraterne op om en politisk kamp for provinsen. Hun har også talt om, at folk i »de fine københavnske saloner« ikke havde større viden om den verden, der ligger uden for hovedstaden.

Inger Støjberg, hvorfor skal man egentlig stemme på Danmarksdemokraterne, hvis man bor i København?

»Jamen, det skal man hvis man deler vores værdisæt,« siger Støjberg og fortsætter:

»Det her handler ikke om København mod resten af landet,« siger hun.

»Det handler om at skabe nogle betingelser i resten af landet, så det kan lade sig gøre at bo der, så det giver mening,« siger hun.

Hør hele interviewet med Inger Støjberg i Slottet & Sumpen: