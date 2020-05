Har nogen i stor stil delt vandene den seneste uge, er det Inger Støjberg.

To gange er hun med stor opmærksomhed blevet afhørt i Instrukskommissionen, der undersøger, om hun i sin tid som udlændinge-og integrationsminister har talt usandt.

Venstres næstformand har selv været ret stille siden den sidste afhøring i mandags.

Men nu er tavsheden slut.

Sagen kort Hele sagen om Instrukskommissionen er ret kompliceret. Samlet skal den undersøge om Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister var klar over, at hun har brudt reglerme. I 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og man begyndte at adskille parrene. Siden slog Folketingets Ombudsmand fast, at instruksen var ulovlig, fordi den ikke lagde op til at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par. Instrukskommissionen undersøger nu, om udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg bevidst brød loven, og om hun har talt usandt over for Folketinget. Både sidste søndag den 24. maj og mandag den 25. maj blev Inger Støjberg afhørt af kommissionen. Her fremlagde Inger Støjberg et ministernotat, hvor der tydeligt står, at der skal sagsbehandles efter loven. Hvilket betyder, at alle par i de danske ayllejre skulle vurderes individuelt. Det var ikke muligt at skille ægtepar ad, blot fordi der var en aldersforskel. Hvornår Instrukskommissionen kommer med en konklusion, er endnu uklart.

»Jeg vil ikke lægge skjul på, at en kommission som denne er en hård omgang. Det tror jeg alle, som har været igennem noget lignende, kan skrive under på. Derfor glemmer jeg heller aldrig dem, som støtter mig lige nu,« skriver hun i sms til B.T.

På Christiansborg har spinmaskinen da også kørt i femte gear.

Især Nye Borgerliges formand Pernille Vermund har været meget klar i sin hyldest af Støjberg

Hun har slået fast, at Støjberg er et af de mest hjertevarme mennesker, hun kender og Støjberg er 'hjertelig velkommen' i hendes parti.

Formanden for Nye Borgerlige Pernille Vermund og Venstres næstformand, Inger Støjberg, hyggede sig sammen Kristi Himmelfartsdag.

Næsten samme melding er i øvrigt også kommet fra Dansk Folkeparti.

Og ikke nok med det. Nye Borgerlige har også startet en støttehjemmeside, der samler penge ind til Støjberg.

Helt usædvanligt at gøre for et andet partis næstformand.

»Jeg er både rørt og taknemmelig over den enorme opbakning og støtte, jeg oplever,« skriver Inger Støjberg og roser de nævnte partier.

(ARKIV) Venstres næstformand Inger Støjberg er rørt og taknemmelig over en megen ros fra dele af Venstre samt både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

»Det gælder både fra mit eget parti, men jeg er heller ikke det mindste i tvivl om de øvrige borgerlige partiers opbakning, hvor både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har sat støttekampagner igang,« skriver hun.

Omvendt har store dele af Venstrefløjen rejst hård kritik af Inger Støjberg.

Her peges på, at Instrukskommissionen netop skal undersøge, om Støjberg som minister har talt usandt.

Og samtidig beskyldes hun for at fordreje sandheden ved konstant at fokusere på, at det er en sag om barnebrude.

Splittelsen i opbakningen til Støjberg ser da også ud til brede sig blandt borgere, der ikke er politikere. Markant endda.

På Facebook er oprettet en gruppe med navn 'Danskerne støtter ikke Støjberg', der lørdag eftermiddag havde over 35.000 medlemmer.

Heller ikke Inger Støjberg skruer ned for sit eget spin.

Hun fortsætter med at kalde Instrukskommissionen for en 'barnebrudesag'.

Næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 17. november 2019.

»Ingen er vidst i tvivl om, at barnebrudesagen er en voldsom politisk sag. Derfor kan det jo heller ikke undre, at der bliver oprettet en facebookgruppe som den omtalte,« skriver Inger Støjberg til B.T.

Politisk kommentator Jarl Cordua er ikke overrasket over den melding.

»Inger Støjberg er efterhånden Danmarksmester i at føre spin. Ind til nu er det lykkedes at dreje det over på en sag om barnebrude, der har stor folkelig opbakning,« siger Jarl Cordua og fortsætter:

»Nu må vi se om dette spin er lykkedes, når kommsisionen har sin konklusion klar.«