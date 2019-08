Hvis Venstre-profilen Inger Støjberg trænger til nye udfordringer og en luftforandring, så står døren pivåben hos Dansk Folkeparti.

Det fortæller partiets formand Kristian Thulesen Dahl.

»Det ville være fuldstændig uproblematisk. Men jeg respekterer også, at Inger Støjberg er en voksen kvinde, hun har været venstrekvinde hele sit liv og kommer fra en venstreslægt, så jeg tror ikke, hun er sådan en, der render fra sit parti, så det er slet ikke på tale,« lyder den umiddelbare melding til fyens.dk, inden han ruller den røde løber ud for Støjberg:

»Men hvis du spørger, om Dansk Folkeparti kunne rumme en person som hende, så er svaret absolut ja. Hvad der er hjerteblod for hende, er også hjerteblod for os.«

Udmeldingen kommer på baggrund af, at stemmeslugeren Inger Støjberg, der fik over 28.000 stemmer ved det seneste folketingsvalg, blev vraget som gruppenæstformand til fordel for Sophie Løhde.

Den beslutning har vakt bekymring hos flere fra Venstres bagland, der mener, at hun er stor årsag til Venstres fremgang ved det seneste valg.

Men også hos DF skabte beslutningen rynker i panden. Mandag skrev Kristian Thulesen Dahl på Twitter:

'Hvad skete lige der? Venstre vrager Inger Støjberg til ledelsen. De bestemmer selvfølgelig helt selv deres konstituering, men hvis det er udtryk for et politisk kursskifte i udlændingepolitikken, vækker det selvsagt bekymring!'

Og nu har han altså åbnet døren for et overraskende partiskifte, hvis Støjberg selv ønsker det.

Kristian Thulesen Dahl har også medvirket i et interview med Jyllands-Posten tirsdag, hvor han forklarer, at Lars Løkke Rasmussen og Venstre ikke længere får DFs ubetingede støtte ved et kommende folketingsvalg.

»Efter den valgkamp, vi var ude i, kan jeg ikke se, at vi peger på Venstres formand betingelsesløst. Vi vil i løbet af valgperioden vurdere, hvilke betingelser vi skal sætte op,« siger han.

Eksempelvis ville han kræve, at Venstre dropper planen om at gå til valg med en SV-regering. Et lignende budskab kommer han også med i interviewet med fyens.dk, hvor han bejler til Inger Støjberg.