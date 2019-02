Formand for fagligt netværk under Ingeniørforeningen savner svar på, hvad lynhurtigt internet skal bruges til.

Regeringen har mandag lanceret en handlingsplan, der skal sikre danskerne adgang til lynhurtigt internet med det nye 5G-netværk.

Men der mangler svar på, hvad man vil bruge den nye teknologi til, og hvordan man vil nå målet.

Det mener Michael Jensen, formand for IDA Tele, der er Ingeniørforeningens faglige netværk for personer, der arbejder med tele- og informationsteknologi.

- Det er lidt en tynd kop te. Man kunne godt have ønsket sig mere specifikke og konkrete målsætninger for, hvad det er, man vil, siger Michael Jensen.

Regeringens handleplan for udbredelse og udrulning blev mandag præsenteret af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i Odense.

Michael Jensen havde gerne set en mere konkret plan for anvendelse og implementering af netværket.

- Der står ganske vist, at vi skal være Europas bedste i forhold til anvendelse af 5G, men jeg ser ikke noget i handlingsplanen, der er forskelligt fra, hvad man gør andre steder i Europa, siger Michael Jensen.

Handlingsplanen nævner eksempelvis, at 5G skal kunne bruges til selvkørende biler.

Men det forudsætter ifølge Michael Jensen, at det lynhurtige internet bliver bredt ud til hele landet.

Og det kan man ikke være sikker på vil ske med den hidtidige politik for udbygning af mobilnettet, lyder det fra Michael Jensen.

- Det kan man ikke garantere, fordi man politisk har truffet beslutning om, at det skal være markedsdrevet. Det er markedet, der suverænt bestemmer, hvor 5G skal udbygges.

- Og hvis vi skal have selvkørende biler, så kan vi ikke leve med, at der er områder, hvor teleselskaberne ikke finder det attraktivt at udbrede netværket. Så vil de selvkørende biler ikke kunne fungere, siger han.

Der er også steder på danmarkskortet, der ikke har 4G, som er en forudsætning for 5G, påpeger Michael Jensen.

- Selv om vi har en af verdens bedste mobildækninger, så er der stadig områder i landet, hvor 4G ikke er rullet ud endnu, siger Michael Jensen.

Det er planen, at der skal holdes auktioner over 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbånd, der skal benyttes til 5G, senest ved udgangen af 2020.

/ritzau/