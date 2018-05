Dansk Industri havde håbet på stærkere virksomhedsvinkel og fælles fremtidsmål i regeringens cyberstrategi.

København. Der er flere gode initiativer i den nationale cyberstrategi, som regeringen fremlægger tirsdag.

Men der skal handling bag de gode intentioner, lyder det fra Kåre Løvgren, der er formand for Ingeniørforeningens fagtekniske selskab, IDA IT.

- Det er på høje tid, at der bliver lavet en samlet indsats, og at man ikke skal kæmpe hver sin kamp i hvert sit lille firma.

- Der er mange fine tanker. Men jeg synes, at jeg mangler nogle forpligtende mål, siger han.

Med en økonomisk indsprøjtning på halvanden milliard kroner og 25 konkrete initiativer skal myndigheder, virksomheder og borgere involveres i cyberangreb.

Det er en del af regeringens strategi, som Berlingske skriver om tirsdag.

Regeringen vil blandt andet oprette et døgnbemandet cybersituationscenter, der skal overvåge den aktuelle nationale sikkerhedstilstand.

Centralt i strategien står også et forstærket fokus på seks samfundskritiske sektorer: Energi, transport, tele, finans, sundhed og søfart.

Det lyder fornuftigt, vurderer Kåre Løvgren.

- Vi har længe efterlyst en plan, der kan imødekomme de store trusler, vi er udsat for, siger han.

Så sent som søndag aften blev DSB ramt af et stort cyberangreb, der gik ud over selskabets billetsystem. Og sidste år blev A.P. Møller - Mærsk lagt ned.

Ifølge en undersøgelse fra Ingeniørforeningen er to ud af tre virksomheder - både offentlige og private - blevet angrebet.

- Min frygt er, at det pludselig rammer noget vitalt som et kraftværk, hospitaler eller et folketingsvalg, siger Løvgren.

Hos Dansk Industri lyder meldingen også fra direktør Lars Frelle-Petersen, at der i den grad er brug for det her initiativ.

- Det er rigtig godt, at regeringen endelig præsenterer en samlet og fælles strategi for, hvad der skal ske med cybersikkerhed, siger han.

Men han havde gerne set, at der også havde været en stærkere virksomhedsvinkel i forslaget.

- Der er ingen tvivl om, at vi meget gerne ville have en endnu stærkere indsats, der også var rettet mod beskyttelse af private virksomheder, siger han.

Han savner, at strategien sætter nogle fælles mål for, hvor Danmark skal være om fem år.

/ritzau/