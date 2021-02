Statens Serum Institut har slet ikke regnet på, hvor mange dødsfald vi kan forvente i Danmark, når de har regnet på de mange forskellige genåbningsscenarier, som blev præsenteret tidligere på ugen.

Der er alene regnet på, hvor mange ekstra der vil blive smittet, og hvor mange flere der vil blive indlagt i forbindelse med flere forskellige genåbningsscenarier. Ord som 'død', 'døde' eller 'dødsfald' optræder slet ikke i rapporterne.

Statens Serum Institut skriver i en mail til B.T., at det simpelthen ikke er muligt at regne på, hvor mange ekstra dødsfald vi kan forvente i forbindelse med genåbningen. Det skyldes, at man ikke i tilstrækkelig grad kender vaccinernes effekt endnu.

»Der indgår i ekspertrapporten ikke prognoser for død. Dette er betydeligt mere vanskeligt at estimere, primært pga. den endnu ukendte effekt fra vaccinerne på beskyttelse mod død. Det indgår som oftest ikke i de kliniske fase III-forsøg,« skriver Camilla Holten Møller, der leder den gruppe i Statens Serum Institut, som har foretaget beregningerne, og hun fortsætter:

»Dels skal man 'vente' på at se, om de vaccinerede bliver smittet, dernæst om de bliver så alvorligt syge, at de dør. Sådanne studier vil man først se, når vaccinerne rulles ud i den brede befolkning. Hvis ikke vi får retvisende estimater for vaccineeffekten på død, som kan indgå i modelberegningerne, risikerer vi at overestimere risikoen for død betydeligt,« skriver hun.

I Det Konservative Folkeparti ønsker man at åbne samfundet yderligere.

»At vi ikke kan beregne et forventet antal for dødsfald, er ikke et argument for at holde samfundet lukket. Vi er blevet rigtigt gode til at behandle, og vi har vaccineret mange allerede, så det må forventes, at færre vil dø nu, end det var tilfældet sidste år,« siger Per Larsen, sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Det samme mener Venstre.

»Danmark skal genåbne. Det skal naturligvis ske med gode sikkerhedsforanstaltninger. Men blot fordi vi ikke kan beregne et forventet antal døde, så er det ikke mit udgangspunkt, at så skal vi holde alt lukket. Tværtimod må man forvente, at vi klarer os bedre nu, end vi ville sidste år,« siger Martin Geertsen, Venstres sundhedsordfører.

Nye Borgerlige er enige.

»Vi har jo vaccineret mange i risikogruppen. Vi kommer til at vaccinere mange flere. Jeg vil hellere anlægge et forsigtighedsprincip over for vores børn, som bliver depressive, misser deres skolegang og bliver ramt af selvskade. Ligeså med dem, som rammes af konkurs,« siger Lars Boje Matthiesen, Nye Borgerliges sundhedsordfører, og fortsætter:

»Jeg synes, at det er rimeligt, at vi nu i den tid, mens vi venter på vaccinen, beder risikogrupperne, herunder de ældre, om at passe på sig selv, så vi kan åbne samfundet. Hvis det betyder, at vi skal køre mad ud eller lignende foranstaltninger, så ser vi meget gerne på det,« siger han.

Socialdemokraterne er uenige.

»Det betyder netop ikke, at vi skal genåbne yderligere, når vi ikke kan beregne antallet af døde. Vi har den faglige referencegruppe, som vejleder os med henblik på, hvad der er forsvarligt,« siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff og fortsætter:

»Det er rigtigt, at vi er et helt andet sted, end vi var for 11 måneder siden, når det kommer til at ruste os med sygdommen. Men vi er også oppe mod en anden virus nu, nemlig den britiske variant, som smitter betydeligt mere. Derfor skal vi åbne forsigtigt og så åbne yderligere op, såfremt det viser sig at være forsvarligt,« siger han.