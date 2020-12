Ordførere er indkaldt til nyt møde tirsdag eftermiddag, hvor en forlængelse af coronarestriktioner drøftes.

Der er ikke umiddelbart planer om at indføre særlige restriktioner nytårsaften.

Det har Folketingets sundhedsordførere fået at vide på et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og myndighederne tirsdag, fortæller sundhedsordførerne for Dansk Folkeparti og Enhedslisten, henholdsvis Liselott Blixt og Peder Hvelplund.

Der blev på mødet redegjort for, at hvis man eksempelvis skal sænke forsamlingsloftet, der er på ti personer, så vil det kræve, at Folketingets partiledere blev indkaldt og skulle nikke til det - men det er der umiddelbart ingen planer om.

Samtidig mener sundhedsmyndighederne ikke, at der er grund til at sænke anbefalingen om, hvor mange bør samles i private hjem.

- Det mente de ikke, var nødvendigt, siger Liselott Blixt, der også fortæller, at sundhedsmyndighederne ikke var bekymrede for at blive presset af fyrværkeriskader.

Ordførerne har tirsdag over middag fået en gennemgang af de seneste tal for smittespredningen af coronavirus i Danmark.

Et kraftigt fald i antallet af test over julen betyder dog, at myndighederne er mere usikre på, hvad det betyder for smitteudviklingen.

På mødet blev det også drøftet, hvorvidt den delvise nedlukning af Danmark, som indtil videre løber til 3. januar, skal forlænges.

Der blev dog ikke konkluderet noget - men ordførerne er indkaldt til et nyt møde igen tirsdag eftermiddag klokken 16.00.

Her forventer flere af ordførerne, at restriktionerne forlænges. Blandt andet siger Liberal Alliances sundhedsordfører, Henrik Dahl, til TV2 News:

- Der er ikke noget, der peger på, at man kan løfte restriktionerne 3. januar.

Ifølge Enhedslistens Peder Hvelplund giver det bedst mening at forlænge dem med fire uger. Det vil i så fald betyde hele januar ud.

- Vi kommer hen i midten af januar, før vi kan begynde se konsekvenserne af jul og nytår, siger han.

- Hvis vi skal have nogle valide data for at se, hvordan udviklingen ser ud, så mener jeg, at man skal gøre det i fire uger. Det er klart, at hvis det ser rigtig positivt ud, så kan man gå ind og hæve dem.

/ritzau/