Den nye mutation af covid-19 er bekymrende, men betyder ikke umiddelbart nye restriktioner i Danmark.

Der er ikke umiddelbart nye restriktioner på vej efter møde med sundhedsordførerne mandag om mutation af covid-19.

Det fortæller flere sundhedsordførere efter mødet med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) over middag.

- Meldingen er, at myndighederne arbejder videre. og at vi kan risikere at blive indkaldt med kort varsel, hvis de mener, at der skal mere til, siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt.

/ritzau/