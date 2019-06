»Det har jeg det ikke godt med.«

Sådan lød det fra en skuffet Arne Juhl, da han så at en aftale om mulighed for tidlig tilbagetrækning for de nedslidte ikke er en del af den nye regeringsaftale. Nu svarer Socialdemokratiet den 59-årige bryggeriarbejder fra Sønderjylland, der var frontfigur i partiets store valgkampagne med sloganet 'Nu er det Arnes tur'.

»Vi vil fortsætte med at arbejde for, at det bliver Arnes tur,« siger Mattias Tesfaye, som blandt andet er udlændingeordfører og spås en ministerpost i Mette Frederiksens regering.

Problemet er, at et af regeringens vigtigste støttepartier ikke vil lægge stemmer til det socialdemokratiske valgløfte.

Under et pressemøde onsdag formiddag blev De Radikales leder Morten Østergaard spurgt, om han kunne forestille sig, at der bliver indført en differentieret folkepension.

»Nej,« lød det kontante svar.

Herefter tilføjede Østergaard, at han ikke kunne forestille sig, at det er noget, der kommer på tale i denne valgperiode. Men Mattias Tesfaye og Socialdemokratiet har ikke opgivet at give Arne Juhl og de andre nedslidte danskere muligheden for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

»Det er ingen hemmelighed, at De Radikale afviser vores forslag, men vi håber stadig at lande en aftale om tidlig tilbagetrækning,« siger Tesfaye.

Hvordan vil I gør det, når det ikke ser ud til, at der er flertal bag forslaget?

»Vi håber stadig, der kommer et flertal. Det kan jo også komme med stemmer fra partier, der ikke hører til i rød blok,« siger Mattias Tesfaye og fortsætter:

»Mit bedste bud er, at der vil være interesse for at lave en aftale, når krudtrøgen fra valgkampen har lagt sig.«

Den nye regering kan godt indstille sig på, at hovedpersonen i deres kampagne vil følge nøje med i de forhandlinger.

For Arne Juhl forventer, at Socialdemokratiet sætter handling bag ordene og giver de nedslidte danskere muligheden for at gå tidligere på pension.

»Jeg vil bede Mette Frederiksen om at tænke på os, der startede med at arbejde, da vi var 18 år gamle. Vi er nedslidte efter et langt, hårdt arbejdsliv med mange tunge løft, og vi vil gerne kunne nyde vores otium – ligesom alle andre,« sagde han direkte henvendt til Mette Frederiksen tidlig onsdag morgen, da B.T. fangede ham over telefonen.

Hvad vil du sige til Arne Juhl efter at I ikke kunne få valgløftet om tidlig tilbagetrækning med i regeringens aftaleskrift?

»At han ikke har grund til at hæve armene i triumf, men at vi er kommet en aftale et stort skridt nærmere. Vi glæder os til at komme i gang med realitetsforhandlingerne,« siger Mattias Tesfaye.