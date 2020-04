Det vil være den seneste årskarakter, der gælder som eksamenskarakter, for folkeskolens afgangselever.

Der bliver ingen afsluttende eksamener for folkeskolens afgangselever, siger statsminister Mette Frederiksen (S). I stedet vil den seneste årskarakter gælde.

- Der bliver desværre ingen afsluttende eksamener i folkeskolen i år. For dem der skulle have været til eksamen, vil den seneste årskarakter gjort til prøvekarakter, siger Mette Frederiksen.

- Jeg ved godt, at for mange er en trist besked, for mange unge ønsker sig selvfølgelig en almindelig afslutning på skolen og i øvrigt på en lang skoletid, siger hun.

6. til 10. klassetrin skal stadig være hjemme frem til 10. maj. Det samme for efterskolerne.

/ritzau/