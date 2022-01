Det er ikke kun på Christiansborg, at politikere fra det hårdt ramte Dansk Folkeparti er i oprør. Også i Aalborg fyger beskyldningerne gennem luften.

For der kan som bekendt være indædt kamp om de bedste pladser på lygtepælene, når kommunalvalgskampen ruller ind over landet.

Og kommunalvalget i november sidste år var ingen undtagelse. Men her brugte en DF-politiker fra Aalborg ufine tricks.

Sådan lyder anklagen i hvert fald fra det tidligere byrådsmedlem i Aalborg Kommune Ole Risager. Søndag i forrige weekend – en uge før det skæbnesvangre formandsvalg i hans parti – kontaktede han selv B.T.s redaktion i Aalborg med historien.

Ole Risager beskylder partifælle og medlem af bestyrelsen af Aalborg for at pille hans valgplakater ned under kommunalvalget.

Ole Risager blev ikke valgt ind igen, da stemmerne var blevet talt op 16. november.

»Under valgkampen blev jeg gjort opmærksom på, at en af mine partifæller, der tilmed sad i bestyrelsen i Dansk Folkeparti i Aalborg, havde pillet mine valgplakater ned og erstattet dem med sine egne,« lyder det fra Ole Risager.

B.T. har set dokumentation for, at Ole Risager forsøgte at råbe Aalborg-bestyrelsen, landsorganisationen og politiet op omkring sagen tilbage i november og oktober. Men lige lidt hjalp det.

»Jeg kontaktede formand Hartvig Sørensen (formand for bestyrelsen i DF Aalborg, red.) og fortalte ham, at vi altså havde en ulv i fåreklæder, men det kunne han altså ikke tage sig af, fik jeg at vide. Hvis jeg var formand, havde jeg ekskluderet vedkommende,« siger Ole Risager.

Her er den afgørelse, Ole Risager fik fra Nordjyllands Politi, da han anmeldte sagen.

Det var 28. oktober sidste år, at to vidner ifølge Ole Risager så partifællen pille hans valgplakater ned i Dall Villaby og erstatte dem med sine egne.

Den ene af de to vidner, Betina Finnrose fra Støvring, bekræfter Ole Risagers udlægning af sagen. Det har ikke været muligt at tale med det andet vidne i sagen.

»Det er korrekt, at jeg så vedkommende pille Oles plakater ned for at få plads til sine egne,« siger Betina Finnrose, der er 1. suppleant til bestyrelsen i Dansk Folkeparti Aalborg.

Men hun har ikke taget nogen billeder af gerningen, der ville kunne give de nagelfaste beviser på, at partifællen rent faktisk har pillet Ole Risagers plakater ned.

Betina Finnrose er et af de to vidner, der angiveligt så en partikollega pille Ole Risagers valgplakater ned i Dall Villaby.

»Men sådan noget gør man bare ikke. Man bekriger ikke hinanden internt. Det må man gemme til de andre partier,« lyder det fra suppleanten.

Herefter følger en lind strøm af opkald fra DF-lokalpolitikere, der forsøger at overbevise B.T. Aalborg og journalisten bag denne artikel om, at her altså slet ikke er en historie.

Ja, faktisk bliver B.T. Aalborg tilbudt mange andre historier end lige præcis den, vi er i gang med at researche.

Da B.T. ringer til formand for DF i Aalborg Hartvig Sørensen, er det en tydeligt irriteret formand, vi får i røret.

Personlige stemmer Dansk Folkeparti Aalborg KV21 Kristoffer Hjort Storm 2.210

Ole Risager 540

Anne Mette Mortensen 374

Johnny Christensen 130

Jørgen Svenstrup 40

Thure Barsøe-Carnfeldt 31

Nicole Winther 28

Mogens Andersen 20

Mads Sahl Torjusen 9

»Jeg har hverken hørt, set eller gjort noget. Jeg bad ham melde det til politiet. Jeg kan jo ikke gå ind i sådan en sag, det er jo påstand mod påstand,« siger Hartvig Sørensen og fortsætter:

»Det er jo en sag, der ligger tre måneder tilbage, og man må spørge sig selv, hvorfor Ole først fremturer med de beskyldninger i pressen nu. Men hvis I vil skrive en historie om så lille en sag, fordi I kan ramme Dansk Folkeparti, skal I være velkomne til det.«

Og det er faktisk et ganske godt spørgsmål. Hvorfor kontakter Ole Risager B.T. Aalborg søndagen inden det skæbnesvangre formandsvalg, og tre måneder efter den påståede gerning er sket?

Den her sag ligger jo tre måneder tilbage, Ole Risager. Hvorfor går du først til pressen nu?

18. november får Ole Risager en mail tilbage fra landsforeningen om, at de vil afvente politiets afgørelse. Vis mere 18. november får Ole Risager en mail tilbage fra landsforeningen om, at de vil afvente politiets afgørelse.

»Det har været af hensyn til partiloyalitet. Under valgkampen skulle der være ro til netop det - at føre valgkamp. Men det er svært at være loyal, når de saver en ned og forfordeler,« lyder det fra anklageren Ole Risager.

Der er flere af dine partikollegaer, som jeg har talt med, der slet og ret ikke tror på dig. Blandt andet Kristoffer Hjort Storm, Hartvig Sørensen og den person, du anklager. Hvad tænker du om det?

»Det undrer mig. Jeg bliver ked af det, og jeg bliver ærgerlig over det. Det er klart, det her er jo en dårlig historie for partiet, men man har selv været med til at undergrave partiet. Hvis det var i min virksomhed, man havde gjort den slags, var man her ikke særlig lang tid, hverken formanden eller næstformanden.«

Faktisk mener flere, at du decideret lyver om sagen?

»Jeg kan konstatere, at mine valgplakater er blevet pillet ned, og jeg har vidner på det.«

Også DF-profil Kristoffer Hjort Storm, der er rådmand for senior og omsorg, er interesseret i, hvilken historie B.T. egentligt agter at bringe.

Det sker efter en indledende kontakt, hvor Ole Risagers anklage skal trykprøves. Men der går ikke længe, inden Kristoffer Hjort Storm igen selv ringer tilbage for at spørge til historien.

Og det på trods af, at han har ligget syg med corona.

Kristoffer Hjort Storm tænker, det bliver svært at samle partiet efter formandsvalget på søndag. Vis mere Kristoffer Hjort Storm tænker, det bliver svært at samle partiet efter formandsvalget på søndag.

Kristoffer Hjort Storm, hvorfor er du interesseret i, om historien bliver til noget eller ej?

»Det var af ren nysgerrighed. Det handlede om at hænge en mand ud med navn, som jeg i bund og grund tror er uskyldig (om den anklagede, red).«

Tilblivelsen af den her historie har måske virkelig eksemplificeret krisen i Dansk Folkeparti, hvor medlemmer er villige til at smide hinanden ind under bussen. Er det en del af det, der er galt med Dansk Folkeparti i øjeblikket?

»Jeg synes, det er et enkeltstående eksempel, som er fuldstændig afsporet, som jeg havde håbet, vi kunne håndtere på bedre vis internt.«

De fire formandskandidater under formandsdebatten. Siden har den nordjyske formandskandidat Erik Høgh-Sørensen droppet sit kandidatur. Foto: Philip Davali Vis mere De fire formandskandidater under formandsdebatten. Siden har den nordjyske formandskandidat Erik Høgh-Sørensen droppet sit kandidatur. Foto: Philip Davali

Hvis han deltog og kunne stemme, ville Kristoffer Hjort Storm støtte Morten Messerschmidt i formandsopgøret. Omvendt mener Ole Risager, at pilen peger på Martin Henriksen som den, der skal samle partiet.

Betina Finnrose vil allerhelst stemme på Merete Dea Larsen, men hun mener, hun kan risikere at trække sig inden søndag. I så fald peger pilen for hende på Martin Henriksen. Hartvig Sørensen vil ikke fortælle B.T. Aalborg, hvem han stemmer på, fordi han er vred over, at der overhovedet kommer en artikel ud af Ole Risagers anklager.

Faktisk skal vi slet ikke kontakte ham igen. Om noget som helst.

Kristoffer Hjort Storm, kan du se et Dansk Folkeparti, der fra lokalforeningen i Aalborg til partitoppen på Christiansborg, fremstår samlet efter formandsvalget?

»Det kan jeg sagtens. Jeg er sikker på, at for 90 procents vedkommende vil de bakke op om formanden. Der kan være nogen, der melder sig ud, eller er på tværs og bliver meldt ud, ligesom man har set det i andre partier. Der vil altid være nogen fra det tabende hold, der ryger ud, det er naturligt nok. Men langt de fleste vil acceptere resultatet af et valg.«

Det er på søndag, at det skæbnesvangre formandsvalg i Dansk Folkeparti løber af stablen i Herning Kongrescenter fra klokken 13 til 16.