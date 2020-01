Den politiske aftale på transportområdet kommer til at skabe ordnede forhold på vejene, mener Dansk Industri.

Onsdagens politiske aftale om regulering af transportområdet er et betydeligt skridt i kampen mod løndumping.

Det mener Dansk Industri (DI), som er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation og blandt andet repræsenterer flere transportselskaber.

- Vi synes, det er en rigtig god aftale. Det er en aftale, som arbejdsmarkedets parter selv i høj grad har udformet i samspil med regeringen.

- Dagen i dag er i virkeligheden slutpunktet på rigtig lang tids arbejde for at få en regulering i Danmark, som sætter en standard, skaber ordnede forhold på vejene, og som vil være et betydeligt fremskridt i kampen mod social dumping, siger Kim Graugaard, viceadministrerende direktør i DI.

Aftalen er indgået mellem alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance og Fremad. Hovedformålet med aftalen er at sikre danske minimumlønninger for cabotagekørsel.

Cabotagekørsel er godskørsel for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som udføres af en lastbil eller varebil, som ikke er registreret i Danmark.

Det bliver de toneangivende danske overenskomster, der bliver gældende, når niveauet for de udenlandske chaufførers lønninger skal lægges.

I aftalen er det blevet bestemt, at kontrollen med chaufførerne skal skærpes, og at det dels skal ske som et led i politiets eksisterende vejsidekontrol og dels hos en administrativ særmyndighed.

Hos DI vil man arbejde for at sikre, at de kontrollerende myndigheder har de nødvendige ressourcer til at kunne føre den skærpede kontrol.

- Jeg er meget tryg ved, at det er politiet og myndighederne i øvrigt her i Danmark, der skal løse opgaven.

- Og så vil vi og vores medlemmer inden for den her branche være meget opmærksomme på, at der så også hele tiden er de ressourcer til stede hos myndighederne, som gør det muligt for dem at gennemføre en effektiv kontrol.

- Det er selvfølgelig hele forudsætningen for, at den gode regulering også kommer til at virke, siger Kim Graugaard.

/ritzau/