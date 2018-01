Penge fra indsamling til hærværksramt bager kan ifølge politiker gå til etablering af ny forretning.

København. Indsamlingen til fordel for den hærværksramte bager fra Tingbjerg har nu passeret 360.000 kroner. Det oplyser de Konservatives Mette Abildgaard.

- Status er, at der er indsamlet mere end 360.000 kroner. Det, der bare skulle have været en buket blomster og en æske chokolade, er vokset noget i omfang. Det er helt fantastisk, siger hun.

Indsamlingen blev sat i værk søndag aften, efter at TV 2 Lorry havde vist billeder af Ali Parnians café og spisested, der blev smadret af ukendte gerningsmænd.

Efterfølgende har flere end 10.000 personer bidraget til indsamlingen.

Nogle af pengene kan ifølge den konservative politiker bruges til at etablere en ny forretning.

- Jeg hører fra Ali, at han gerne vil starte en ny café eller en restaurant et sted, hvor han godt kan tegne en forsikring, måske i Valby.

- Det er vidunderligt, at han har mod på at forsætte med at drive virksomhed, siger Mette Abildgaard.

Ali Parnian har ifølge Abildgaard ikke kunnet tegne en forsikring for sin virksomhed i Tingbjerg.

Det ryster formanden for den konservative folketingsgruppe.

- Det kan ikke være rigtigt, at der er steder i Danmark, hvor man ikke kan tegne en forsikring for sin forretning.

- Det siger noget om, at det står galt til i Tingbjerg, siger hun.

Den konservative politiker frygter, at krav om beskyttelsespenge fra forretningsdrivende kan være mere udbredt, end vi går og tror.

- Der er ikke mange sager, der bliver anmeldt til politiet, men jeg frygter, at mange betaler beskyttelsespenge uden at fortælle om det.

- Det skal vi have kortlagt. Ikke ved at uniformerede betjente vader ind ad deres hoveddør, men ved at opfordre de forretningsdrivende til, at de ringer til politiet og fortæller om det, så vi på den måde får afdækket omfanget, siger Mette Abildgaard.

Hun forventer, at regeringens kommende udspil for ghettoområder vil adressere problemet.

/ritzau/