Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) indkalder nu til til et pressemøde vedrørende den såkaldte sms-sag.

Pressemødet bliver afholdt klokken 22 mandag aften.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Sagen handler om mulighederne for at finde slettede sms-beskeder fra statsminister Mette Frederiksen (S) og andre personer tæt på forløbet omkring minksagen.

Det sker, efter B.T. i sidste uge kunne afsløre, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) aldrig blev anmodet om at genskabe Mette Frederiksens slettede beskeder fra minksagen.

Samtidig er der en mulighed for, at efterretningstjenestens specialiser kan gendanne beskederne.

Kl. 20 i aften er partilederne indkaldt til et møde i Forsvarsministeriet om den aktuelle sms-sag.

Da Minkkommissionen skulle undersøge, hvorfor aflivningen af alle mink blev igangsat uden lovhjemmel, efterspurgte den beskeder fra 1. april til slutningen af december 2020 fra de involverede personer.

Men Mette Frederiksen og hendes tre nærmeste embedsmænd havde slettet deres beskeder, fordi deres mobiltelefoner var opsat til automatisk at slette beskeder efter 30 dage.

Forretnings Efterretningstjeneste kan potentielt finde data om Mette Frederiksens beskeder, hvis de er sendt som iMessage.

Det skyldes, at Center for Cybersikkerhed under FE overvåger det statslige wi-fi netværk.

