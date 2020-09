Der er lokale udbrud af coronavirus flere steder i landet, men fokus er særligt rettet mod hovedstaden, der har været ramt de seneste uger, og hvor der er flere indbyggere samlet på mindre plads end andre steder.

Derfor indkaldes der til pressemøde tirsdag, hvor der ventes at blive fremlagt nye tiltag for at bekæmpe smitten i Storkøbenhavn.

Det foregår klokken 12.30, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil redegøre for nye tiltag.

Også justitsminister Nick Hækkerup (S) og rigspolitichef Thorkild Fogde vil være til stede foruden faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut og flere andre.

Der har de seneste dage været tale om at indføre påbud om mundbind i supermarkeder og på restauranter, men da pressemødet vil handle om tiltag i Storkøbenhavn, vil det formentlig ikke ramme resten af landet.

Opdateres...

/ritzau/