Statsministeriet indkalder til pressemøde om fremtidens sundhedsvæsen tirsdag.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Pressemødet vil være kl. 10.00 i Spejlsalen i Statsministeriet.

Senest har indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde afholdt et pressemøde angående kræftpatienter, der venter for længe på at blive behandlet.

En plan for kræftområdet, så regionerne overholder reglerne, ville straks blive sat i gang, lød det.

»Regionen har en klar handlepligt, når det kommer til at sikre patienten et rettidigt behandlingstilbud,« sagde Løhde på pressemødet.

Meldingen kommer efter en sag fra Region Midtjylland. Her er det kommet frem, at 293 kræftpatienter har ventet længere på operation på Aarhus Universitetshospital (AUH), end de skulle.

Det fremgår ikke af pressemeddelelse fra Statsministeriet, hvilke emner, der vil blive berørt.

Du kan følge pressemødet på B.T. i morgen.

