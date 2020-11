Masseaflivningen af mink har nu kastet intern utro ind i Venstre.

Efter et gruppemøde mandag formiddag, hvor der var højspændt debat om Venstres holdning til minkaflivningerne, har partiet nu indkaldt til et hastemøde i hovedbestyrelsen kl. 14 mandag, erfarer B.T.

Her er mink-sagen øverst på dagsordenen.

Hastemødet kommer efter, at B.T. kunne fortælle, at Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen søndag sendte en mail ud til folketingsgruppen, hvor han lagde op til at støtte regeringens masseaflivning af mink.

»Udlandet holder tæt øje med situationen i Danmark. Hvis vi begynder at skabe tvivl om beslutningen (aflivning af samtlige mink, red.) lige nu, ligner det, at Danmark ikke har styr på situationen, og vi risikerer, at adgangen for vores virksomheder bliver yderligere indskrænket,« skrev Ellemann i mailen.

Men mandag formiddag har piben fået en helt anden lyd fra Venstres formand. Til TV2 News afviser han at lægge stemmer til regeringens hastelovning, som skal gøre det lovligt at aflive mink, som ikke er smittede, og som ikke befinder sig i en smittezone.

I en ny mail til Venstres medlemmer skriver Ellemann mandag:

'Venstre bakker ikke op om hastelovgivning, som tingene står,' slår Venstre-formanden fast og fortsætter:



'Det her skal under ingen omstændigheder jappes igennem på en eftermiddag. Først og fremmest vil Venstre stå fast på, at de familier som i generationer har ernæret sig ved minkavl, skal have erstatning for, at staten nu kræver deres livsværk lukket'.

Efter Jakob Ellemann-Jensen sendte den første mail ud søndag, har han ifølge B.T.s kilder været under et stort pres fra både Venstres bagland og flere centrale medlemmer i folketingsgruppen.

De var mildest talt utilfredse med, at Ellemann uden videre ville acceptere regeringens masseaflivning og nedlukning af dansk pelsdyravl.

Uden Venstres stemmer vil det ikke være muligt for regeringen at få sin hastelovgivning igennem i folketingssalen tirsdag.

I det tilfælde vil det være ulovligt at kræve mink aflivet, hvis de ikke er smittede med corona, eller ikke befinder sig inden for 7,8 km af en smittet minkfarm.