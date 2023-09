Moderaterne vil fredag afholde et doorstep.

Det vil de gøre i forbindelse med afsløringen af deres kandidater til Europapalements-valget.

Det oplyser Moderaternes pressetjeneste.

Partileder Lars Løkke Rasmussen vil stå i spidsen, når der afholdes doorstep.

Her vil han præsenterer de to topkandidater til Europa-Parlamentsvalget, Stine Bosse og Bergur Løkke Rasmussen klokken 11.00 på terrassen på 3. sal på Christiansborg, lyder det i meddelelsen.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen mener, at Moderaternes repræsentant i Europa-Parlamentet og Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur Løkke Rasmussen, de facto er blevet degraderet i partiet.

Politiken, der var først med historien, skrev ellers i flere kryptiske vendinger om kandidaturet som en slags samarbejde mellem Bosse og Bergur – at Bosse skal være kandidat 'i et makkerskab' med Løkkes søn.

Det bliver dog endelig slået fast fra Politikens side, at 'man i virkelighedens verden kun kan have én' spidskandidat. Det er derfor Stine Bosse, 'der er mest spidskandidat'.

Bag de diplomatiske vendinger – som Joachim B. Olsen kalder »bullshit« – gemmer sig et ønske om at nedtone det faktum, at Løkkes søn er blevet degraderet, siger kommentatoren.

»Det er, hvad der er sket. Bergur er blevet degraderet.«

Og det er der en meget specifik grund til, siger Joachim B. Olsen, som har været i kontakt med kilder internt i partiet. De fortæller, at det i bestyrelsen har været en selvstændig pointe, at Bergur ikke skulle være spidskandidat.

Det er på trods af, at han i kraft af sin nuværende rolle i Europa-Parlamentet ellers kunne virke som det oplagte valg.

»I Moderaterne har de været enige om, at partiet skal fremstå mindre som Lars Løkkes personlige projekt, og derfor ville det ikke være hensigtsmæssigt at indstille hans søn som spidskandidat. Det er en stor årsag til, at man har valgt at hente en profil udefra.«