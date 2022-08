Lyt til artiklen

Nogle gange er nok bare nok.

Sådan må den indiske advokat Tungnath Chaturvedi have tænkt, da han i 1999 købte to togbilletter, som kostede 35 rupees hver. Han gav medarbejderen i billetkontoret 100 rupees, men fik kun 10 igen. Han gjorde medarbejderen opmærksom på fejlen, men lige lidt hjalp det.

Og således begyndte en 22 år lang juridisk kamp for at få sine 20 rupees – som svarer til 1,80 kroner – tilbage. Og nu er det lykkedes.

Det skriver BBC.

En forbrugerdomstol har nemlig dømt til hans fordel, og nu skal det indiske jernbaneselskab betale ham de 20 rupees tilbage med renter.

»Jeg har været til mere end 100 høringer i forbindelse med den her sag. Men der kan ikke sættes en pris på den tid og energi, jeg har brugt på at kæmpe min sag,« siger den 66-årige advokat til mediet.

Årsagen til at det har taget så længe er, ifølge Tungnath Chaturvedi, det langsommelige, juridiske system i Indien.

Samtidig har jernbaneselskabet også forsøgt at få afvist sagen, men det blev der altså ikke noget af.

Alt i alt lyder dommen på, at jernbaneselskabet skal betale en bøde på cirka 1.350 kroner til Tungnath Chaturvedi samt de 1,8 kroner for de to billetter – med 12 procents rente for hvert år oveni.

Og hvis der ikke er betalt indenfor 30 dage, vil renten stige til 15 procent.

Hovedpersonen fortæller, at den økonomiske godtgørelse er sølle og på ingen møde gør det op for de mentale kvaler, sagen har givet ham. Hans egen familie har da også flere gange forsøgt at få ham til at droppe søgsmålet og kaldt det spild af tid.

Men selvom Tungnath Chaturvedi ikke er imponeret over sin økonomiske erstatning, slår han fast, at det på intet tidspunkt har handlet om pengene.

»Det er ikke pengene, der betyder noget. Det her handlede altid om en kamp for retfærdighed og en kamp mod korruption, så det var det værd.«