Højrenationale partier går frem i flere EU-lande. Indenrigspolitiske sager kan være årsag til DF-tilbagegang.

Frankrig, Italien, Ungarn og Storbritannien er nogle af de lande, hvor højrenationale partier trak sig sejrrigt ud af søndagens valg til Europa-Parlamentet.

I Danmark vendte vælgerne ryggen til de EU-kritiske partier. Dansk Folkeparti måtte nøjes med et enkelt mandat mod fire ved sidste EP-valg i 2014.

EU-professor Marlene Wind vurderer, at det i høj grad skyldes indenrigspolitiske årsager:

- Jeg tror, at det handler om en lang række indenrigspolitiske dårlige sager, som Dansk Folkeparti har haft. Vi kan også i målinger til folketingsvalget se, at det står til en tilbagegang.

- Alle de her sager med DF, der vil have omfartsveje, der løber forbi deres egne besiddelser, togbaner, der passer mellem deres egen bopæl og lufthavn samt Meld og Feld-sagen. Det bidrager alt sammen et billede af nogle, der ikke kan skelne mellem egne og andre penge.

Efter gårsdagens valg står de højrenationale og EU-skeptiske partiet til at blive styrket i Europa-Parlamentet.

Marlene Wind hæfter sig ved, at selv om de højrenationale partiet er gået frem i flere EU-lande, så har fremgangen langt fra været så stor, som man havde forventet.

/ritzau/