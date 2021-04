Myndigheder foreslår to modeller - al idræt eller kun sport uden kontakt - til genåbning af indendørs idræt.

Sundhedsmyndighederne har fremlagt to mulige modeller for genåbningen af indendørs idræt for børn og unge under 18 år den 21. april.

Den ene model omfatter kun ikke-kontaktsport, mens den anden model omfatter alle idrætsgrene.

Det fremgår af det udkast, regeringen har sendt til partierne inden forhandlinger torsdag eftermiddag om yderligere genåbning.

Ved begge modeller er forsamlingsloftet på 25 personer uden coronapas.

Ved genåbning af kun ikke-kontaktsport vurderer sundhedsmyndighederne, at smitteudbredelsen vil være lav.

Ikke-kontaktsport omfatter blandt andet badminton, gymnastik, tennis og svømning.

Åbner man for alle idrætsgrene for børn, vurderes smitteudbredelse lav til middel.

Sportsgrene som håndbold, indendørs fodbold, kampsport og basketball vurderes i modellen som kontaktsport.

At genåbne idræt for børn blev politisk besluttet 22. marts, da den langsigtede genåbningsplan blev forhandlet på plads.

Men præcis, hvilke sportsgrene der kan åbne, skulle først aftales på baggrund af oplægget fra sundhedsmyndighederne.

Ved begge modeller er det medregnet, at børn og unge over 12 år i grundskolen i forvejen opfordres til at blive testet to gange ugentligt.

Hos unge på ungdomsuddannelser er de to ugentlige test et krav.

Det vurderes at bidrage til at minimere smitten ved åbning af indendørs idræt for børn og unge under 18 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne.

Da genåbningsaftalen kom på plads i marts, var det med alle Folketingets partier bag undtagen Nye Borgerlige.

Men de planlagte lempelser fra 21. april kan få tilføjet flere.

Statens Serum Institut (SSI) vurderer i et notat til partierne, at "der også er mulighed for yderligere lempelser".

Samtidig skriver SSI om de allerede aftalte lempelser:

- Der ses imidlertid tendens til en lav og stabil smitteforekomst samt en stabilisering af indlagte i Danmark, og den observerede udvikling ser gunstig ud i forhold til de seneste prognoser.

- Det vurderes på den baggrund, at der for nuværende er rum for lempelse af restriktioner inden for de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn).

/ritzau/