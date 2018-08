Jeg spotter med det samme stabschefen, da jeg blændet af solen går ud på terrassen på Hotel Koldingfjord.

Socialdemokratiet har nemlig noget så fint som en stabschef, der er over pressechefen. Han hedder Martin Rossen, og var oprindeligt særlig rådgiver for Mette Frederiksen, da hun var minister i Thornings regering. Nu sidder han helt til tops og er med til at bestemme det meste. En anden, der er endnu mere til tops og med til at bestemme det hele, og lever næsten lige så skjult, er gruppeformand Henrik Sass Larsen, men ham ser jeg ikke noget til.

Martin Rossen er i smart nålestribet habit og ser glad og tilfreds ud, selv om Socialdemokratiet næsten ikke har opbakning fra andre end sig selv. Han sidder selvfølgelig allerede i dyb fortrolig samtale med de erfarne politiske kommentatorer Henrik Qvortrup og Lars Trier Mogensen.

Jeg smider mig ned ved bordet og går direkte til angreb.

»Da jeg så pressemødet med Radikale i går tænkte jeg: »Der tabte Mette Frederiksen lige valget,« siger jeg.

»Tja, det er lige det, vi sidder og snakker om,« siger stabschefen og stirrer drømmende ud over fjorden.

Jeg får at vide, at Socialdemokratiet er gået ind i krisen i den såkaldte røde blok med helt åbne øjne. Den radikale reaktion kommer ikke bag på dem. De vidste, noget sådant ville ske, når de afviste dem som regeringspartnere. Spørgsmålet var kun timingen. De kunne have ventet til valget var tættere på, men det ville ikke have ændret på noget. De var nødt til at tage dette slagsmål. De ved, at det helt vil overskygge Mette Fredeiksens plan »Nærheden tilbage«, men det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det bare.

De har endda fået trykt en flot brochure med en forside, hvor Mette Frederiksen står ude i en skov og kigger ud til siden og opad.

»Hvad mon hun spejder efter,« spørger Henrik Qvortrup.

»Støttepartier,« foreslår jeg.

Stabschefen har ingen kommentarer.

Under pressemødet står mange fra folketingsgruppen og følger spændt med i spørgsmålene og Mette Frederiksens svar. Nogle af dem har siddet i Folketinget helt tilbage, da Poul Nyrup Rasmussen var statsminister, og kan huske mange forskellige udlændingepolitikker, skiftende S-ledeldser har stået bag. Da pressemødet er slut, klapper de af Mette Frederiksen. Det er det eneste sommergruppemøde, jeg har været til, hvor jeg har oplevet det.

Jeg beskylder Thor Möger Pedersen, der er rådgiver for ledelsen, for at have arrangeret det. Men det benægter han, og efter alt at dømme var der da også tale om spontan begejstring.

Men kan det virkelig være rigtigt? Jeg snakker lidt med nogle gamle erfarne backbenchere, og de bakker fuldstændig op om chefen. Til gengæld har de kun hovedrysten til overs for Morten Østergaard.

»Han vil jo give magten til Lars Løkke. Og har han overhovedet opbakning i sin egen gruppe? Det tror jeg ikke,« lyder det fra et gruppemedlem, hvilket i øvrigt passer med nogle rygter, jeg selv har hørt. Dem vender vi snarest tilbage til.

Summa summarum. Mette Frederiksen har historisk uro i »rød blok« og historisk ro i sit eget parti. Så må det briste eller bære. Spændingen stiger hver dag.