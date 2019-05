Lige siden Isabella Arendt deltog i en af partilederdebatterne har hun arbejdet i døgndrift. Det hele er gået stærkt.

I dag var ikke anderledes - men i dag skulle hun også hjem til Aarhus. Her skal hun bo under valgkampen. Hun håber på at kunne blive stemt ind i Østjyllands Storkreds.

B.T. tog med Isabella Arendt på tur mod Jylland. Allerede på vej mod bilen var der flere stop. Isabella er Le Mans fans og i parkeringskælderen holdt der den ene superbil efter den anden.

»Ferrari kan ikke bygge sådan en bil. Mercedes kan ikke bygge sådan en bil. Men Lamborghini har det der bølle-teenage agtige udtryk, der gør, at de kan lave biler i orange og fuldstændig slippe afsted med det,« forklarede hun om den orange Lamborghini foran hende.

På en måde kan hun relatere til den. Hun er blevet Kristendemokraternes hurtige bil. Englen i den røde kjole. Partiet har fået adskillige positive tilbagemeldinger siden hun deltog i partilederdebatten i tirsdags.

Hun er lige fyldt 26 år, men hun har 10 års erfaring. Og så er hun træt af, at hun altid skal snakke om aborter og børn hos homoseksuelle.

Hun fortæller, at fordomme fylder meget for hende, fordi hendes politiske parti hedder Kristendemokraterne.

I videoen tager B.T. fordommene op - og ja; Isabella Arendt har temperament.