Hun bragede ind i danskernes bevidsthed som ‘vikaren fra himlen,’ da hendes partiformand Stig Grenov fik et ildebefindende mellem to direkte tv-debatter.

Siden valgkampens allerførste timer er hun således lykkedes med at minde vælgerne om partiet, der ikke har været i Folketinget i 14 år. Men ugerne som fungerende formand har ikke været fejlfri, erkender hun.

Isabella Arendt, der meget vel kan blive Kristendemokraternes formelle formand, efter at Stig Grenov onsdag har meldt ud, at han ikke genopstiller til posten, fortæller, at hun gik for langt i sin kritik af Integrationsminister Inger Støjberg.

Det skete, da den 26-årige efter et besøg på Udrejsecenter Sjælsmark lavede en tegneserie, hvor Inger Støjberg blev fremstillet særdeles umenneskelig.

»Jeg fik lavet en tegneserie med Inger Støjberg, som nok var til den hårde side. Jeg fik tillagt hende lige onde nok intentioner,« siger hun.

På tegningen ses beboere på udrejsecentret gå omkring i halslænker. Da en embedsmand spørger Inger Støjberg, hvor beboerne skal hen, svarer hun:

‘Hmm, vi har plads på Grønland, men jeg mangler selv noget hulrumsisolering,’ siger hun i tegneserien.

Isabella Arendt tegner desuden sig selv iført superheltekostume. Hun ankommer til Sjælsmark og redder derefter beboerne fra ministerens klør.

Isabella Arendt fra Kristendemokraterne under Valgfolkemøde hos TV2 på Kvægtorvet i Odense, søndag den 10. maj 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Fejl sker, og så må man være mand nok til at undskylde,« siger Isabella Arendt.

Men vælgerne kan godt forvente en direkte og brysk formand, hvis hun får partifællernes velsignelse til oktober på et landsmøde.

»Jeg har været mere direkte i min kommunikation og har mere temperament, end Stig har,« siger hun.

»Jeg er mere ilter og mere flabet. Det er sådan, jeg er. De får mig, som jeg er - helt umiddelbar. Det håber jeg, vælgerne synes er fedt. Jeg er blevet kastet ind i valgkampen og har alligevel ikke haft tid til at overveje en eller anden ledelsesstil,« siger Isabella Arendt.

Som eksempel på hvornår hendes temperament er kommet til udtryk, fremhæver Isabella Arendt den tirsdag, hvor hun kuppede partilederrunden på tv få minutter efter, at hun blev kaldt ind som Grenovs stedfortræder.

»I den første partilederrunde blev jeg forarget over, hvordan de andre snakkede om fremtiden for de unge. Jeg kunne mærke, at sådan noget kunne jeg ikke lige have.«

»Vi har en FN-rapport, der siger, at vi skal tage os sammen. Så er det for let at synes, at vi har en energiaftale, som er tilstrækkelig,« siger hun.

B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup bedømte hende straks som vinder af den tv-debat.

»Hun er fandeme god. En overraskende vinder. Jeg vil gerne give hende fire hamre (ud af seks), men det hører med, at det altså også er nemmere for hende at opnå end for dem, der har siddet med ansvaret,« lød bedømmelsen.

Får Isabella Arendt formandskabet, kan vælgerne forvente mere af samme skuffe, lyder det.

»Der er ikke nogen af os, der er perfekte, og jeg kommer også til at lave fejl de næste år. Og jeg kommer også til at sige ‘det ved jeg ikke,’ hvis jeg får spørgsmål, jeg ikke kan svare på.«

»Vælgerne er trætte af udenomssnak, og det er jeg også.«