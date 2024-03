53 procent af vælgerne stemte ved folketingsvalget i 2022 på et andet parti, end de gjorde ved det foregående.

Aldrig har så mange vælgere skiftet parti fra et valg til et andet, som tilfældet var ved folketingsvalget i 2022.

Det viser en undersøgelse af valget forrige år, der udkommer som bog med titlen "Partiledernes kamp om midten" torsdag. Det skriver Berlingske.

Ved folketingsvalget i 2022 stemte 53 procent af vælgerne på et andet parti, end de gjorde ved det foregående valg i 2019.

Dermed bliver rekorden fra det historiske jordskredsvalg i 1973 slået med længder. Her gjaldt det for 44 procent.

Kasper Møller Hansen, der er valgforsker ved Københavns Universitet, har været med til at lave undersøgelsen. Han kalder det "rekordernes valg".

- Det er helt vildt. Det mener jeg virkelig, siger han til avisen med henvisning til en række rekorder, der blev slået det år.

Vælgernes tvivl om, hvor de skulle sætte krydset i 2022, har nemlig heller aldrig været så udbredt tidligere. 66 procent af vælgerne var i tvivl op til valget, viser undersøgelsen.

Ifølge Kasper Møller Hansen ser vi et politisk miljø, som er meget mere uforudsigeligt end tidligere.

- Vælgerne er ekstremt mobile og illoyale, der opstår nye partier hele tiden – og spørgsmålet er, om den politiske stabilitet vil blive udfordret.

Andre elementer i undersøgelsen trækker i en anden retning.

De såkaldte blokvandringer, hvor vælgerne skifter fra den ene blok til den anden, lå nemlig på et stabilt niveau.

De illoyale vælgere har altså i høj grad skiftet til et beslægtet parti.

Rekorden fra 2022 taler ind i en generel tendens, der har gjort sig gældende de seneste år, skriver Berlingske.

Kasper Møller Hansen tror derfor, at der er tale om en mere grundlæggende forandring, som er kommet for at blive.

Han kalder blandt andet de moderne vælger for "langt mere intuitive".

/ritzau/