Danmark har indgået et vaccinesamarbejde med Østrig og Israel. Det står klart efter at statsminister Mette Frederiksen, Israels premierminister Netanyahu og Østrigs forbundskansler Sebastian Kurz torsdag eftermiddag holdt pressemøde, som blev transmitteret fra Jerusalem.

Men meget klogere på detaljerne blev vi ikke, forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Jeg synes vi fik flere spørgsmål end svar. Vi fik at vide, at de tre lande skal samarbejde, men der kom ingen detaljer,« fortæller Jakob Illeborg om pressemødet.

»Hvis man håbede på at få at vide, om hvornår der kommer vacciner ud af det, så må vi altså vente noget længere,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen, den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den østrigske kansler, Sebastian Kurz har indgået en samarbejdsaftale om at producere vacciner mod covid.

Israel har givet første stik til mere end 90 procent af befolkningen og er det land, som er klart længst med at vaccinere befolkningen.

Danmark har til sammenligning rundet otte procent af befolkningen. Et tal, der indenfor EU er særdeles højt.

Jakob Illeborg påpeger at netop denne store forskel også er det, som har skabt motivation for den danske statsminister til at finde andre løsninger.

»Mette Frederiksen viser med sit initiativ hernede, at hun ikke er tilfreds med EUs arbejde med at skaffe vacciner. Når hun her stiller sig op med Israel, så sender hun et signal om et svagt samarbejde i EU. Det sender i en kile ned gemmen det europæiske samarbejde,« siger han.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

Men kan man ikke omvendt sige, at Mette Frederiksen ved at indgå et samarbejde med især Israel, at hun vinder et politisk slag herhjemme?

»Jo, skal man spinne det positivt, så kan man sige at Mette Frederiksen da forsøger at tænke ud af posen. Nu må vi bare se, hvad der kommer ud af det,« siger Jakob Illeborg.

Danmark har allerede sikret sig et solidt fodaftryk i den israelske indsats for at vaccinere befolkningen. Direktøren for Teva Pharmaceuticals, som har eneretten til at vaccinere israelerne mod covid, er nemlig dansk og hedder Kåre Schultz.

