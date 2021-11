Stik eller ej? Uenighed blandt myndighederne og eksperterne om coronavaccinen til de mindste børn.

Det var Sundhedsstyrelsen, pressede hårdest på for at få vaccineret de helt små børn mod corona.

Faktisk var Sundhedsministeriet mere tilbageholdende/afventende, mens blandt andet Statens Serum Institut var imod/mere tilbageholdende med at rulle coronavaccinerne ud til de helt små børn i Danmark.

Det fortæller flere kilder med kendskab til forløbet nu til B.T.

Ifølge kilderne er det Sundhedsstyrelsen, der har presset hårdt på for at også de mindre børn nu også kan blive vaccineret mod coronavirus. Det har i mindre grad været et politik pres fra Sundhedsministeriet, der har spillet ind. En anden kilde fortæller, at SSI er endt med at bakke op. Men at man har været mere uenig end man har været tidligere.

Processen været præget af mere uenighed en sidste gang, der var en lignende proces i gang om vaccine til de 12-årige.

Nogle eksempelvis hellere set, at man i stedet havde nøjes med at vaccinere særlige risikogrupper blandt børnene.

»De syge børn og dem i risikogrupperne og de børn, der har sårbare forældre eller bedsteforældre. Der kan man sige, at hvorvidt man så også skal vaccinere raske børn, det vil så være af hensyn til immunittenet i samfundet,« siger overlæge Klaus Birkelund Johansen, der er formand for Børnelægerne.

»Man kan sige, at man som sundt og raskt barn mellem 5 og 12 år ikke får det store sygdomsforebyggende effekt ud af at lade sig vaccinere, fordi deres risiko for at blive alvorligt syge er meget, meget lille,« siger Klaus Birkelund Johansen.

»Så ud fra vores synsvinkel, så handler det om at bidrage til samfundet at tage vaccinen og så også lidt for at undgå de restriktioner, der er lagt ned over dem.« Så det handler om at tage en vaccine for at undgå politisk besluttede restriktioner.«

For eller imod den her måde, man vælger at gøre det på i Danmark nu?

»Vi stoler på Sundhedsstyrelsen vurdering i forhold til om det her er nødvendigt. Det er Sundhedsstyrelses vurdering og dermed beslutning, at det er det.«

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og forfatter til:

»Vi har set tidligere i coronatiden helt tilbage fra marts 2020 set, at Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen løbende har været uenige om tingene.«

»Det er forskellige problemstillinger. Omkring de mindre børn har uenigheden her formentlig grundlæggende handler om, om man laver vaccinationerne 'for samfundets skyld' eller for børnenes skyld. Og hvad er det, man udsætter børnene for for at kunne dæmpe den samfundsmæssige smitte for hele befolkningens skyld,« siger Kjeld Møller Pedersen.

»Det er formentlig det hensyn, der skiller dem ad. At Statens Serum Institut har et større fokus på det enkelte individ, mens Sundhedsstyrelsen har et bredere perspektiv i forhold til samfundet i bredere forstand. Det er dét, der er på spil her.«

»Det er de to fronter. Hvad er så er den rigtige, det er jo i sidste instans en afvejning, og der er ikke er klart fokus,« siger Kjeld Møller Pedersen.

»Der er løbende en faglig positioneringskamp mellem styrelserne og en slags rivalisering og hvem er bedst og finest. Og hvem bestemmer mest, og hvem er klogest.«