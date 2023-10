Lars Løkke Rasmussen befinder sig endnu engang i noget af et stormvejr.

Den garvede politiker synes at have en særlig evne til at tiltrække sig opmærksomhed, når hans arbejdsmetoder og bilag kommer for en dag.

Hvem husker ikke sagen om Lars Løkke Rasmussens partibetalte jakkesæt og underbukser, dyre flybilletter på 1. klasse i den såkaldte GGGI-sag, eller da Løkke lod sig indlogere i kvotekongen John-Anker Hametners sommerhus?

Nu har en endnu en historie, som mediet Zetland har bragt, skabt røre.

Men som de andre historier vil heller ikke denne få store politiske konsekvenser for Lars Løkke Rasmussen, vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Løkke har en helt unik evne til at komme ud af problemer. Han har noget helt særligt – det er en form for X Factor,« siger han og refererer til det gamle Venstre-koryfæ Bertel Haarders citat om Løkke fra 2014:

»Han har ni liv som en kat, og nu er han i gang med det ottende,« sagde Bertel Haarder dengang i forbindelse med sommergruppemødet i partiet, hvor Lars Løkke Rasmussen næsten blev væltet.

Den nye sag, som Zetland har oprullet, handlet om, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen har givet investeringsfirmaet Copenhagen Infrastructure Partners særbehandling i forbindelse med et kæmpe havvindmølleprojekt i Vesterhavet ud for Ringkøbing.

Udenrigsministeren Lars Løkke Rasmussen har kastet sig ind i sagen om havvindmøller med et engagement, som ifølge Zetland har fået embedsmænd og en central ministerkollega til at undre sig over Løkkes store engagement i netop det vindmølleprojekt.

Løkke har i sin lange politiske både været amtsborgmester, indenrigs- og sundhedsminister, finansminister, statsminister, formand for to folketingspartier og nu udenrigsminister.

Til flere af titlerne klæber sig sager, som Løkke både har formået at vikle sig selv ind og ud af igen.

De mange sager gennem Løkkes karriere vidner ifølge Joachim B. Olsen om en politiker, der snor sig.

»Politikere, der virkelig kender systemet og har været i det længe, kan have en tendens til at springe over, hvor gærdet er lavest. Det går jo ikke,« siger han og fortsætter:

»Som politiker er det ikke kun vigtigt, at man gør tingene ordentligt, det skal også se ordentligt ud. Og det er her Lars Løkke Rasmussen tidligere er kommet i problemer.«

B.T. har skitseret Lars Løkke Rasmussen mange møgsager. Du kan se dem her:

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.