De Radikales Ida Auken har besluttet at søge om orlov fra Folketinget på grund af overbelastning og stress.

Det oplyser hun i et opslag på sin Facebook-profil.

'Man skal huske at passe på sig selv. Det har jeg måttet lære på den hårde måde. Jeg har de seneste uger været sygemeldt på grund af overbelastning og stress. Årsagen er, at jeg, som mange andre mennesker i vores samfund, har kørt i et for højt tempo i for lang tid,' skriver hun og fortsætter:

'Derfor har jeg nu besluttet at søge om orlov fra Folketinget, så jeg kan blive rask igen. Målet er at vende tilbage med nye kræfter og nyt mod.'

41-årige Ida Auken har i Folketinget fungereret som formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og er også de Radikales energi- og klimaordfører.

Politikeren slutter sin opdatering af ved at komme med en påmindelse til alle om, hvor alvorlig klimakrisen er - selv i disse tider.

'Pas godt på jer selv og hinanden. Og husk: Corona er menneskehedens mest akutte krise - klimaet er menneskehedens største krise. Så glem ikke kampen for klimaet, selvom vi allesammen har meget at kæmpe med i disse tider.'

