Den radikale profil Ida Auken vælger efter over ni måneder på sygeorlov at forlade Radikale Venstre til fordel for Socialdemokratiet.

Det bekræfter Ida Auken på Facebook.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg længe har været uenig i den retning, og da den nye ledelse har tilkendegivet, at man forsætter linjen, tænker jeg, at det er bedst, at vores veje skilles,« skriver hun.

Ida Auken kritiserer den linje, som blev lagt under Morten Østergaard, og som nu fortsætter under Sofie Carsten Nielsen. En politisk linje, hvor partiet - ifølge Ida Auken - bevæger sig fra at være et »pragmatisk og resultatorienteret parti« midterparti.

Ifølge B.T.s kilder er Socialdemokratiets folketingsgruppe blevet orienteret om deres nye partifælle til formiddag, og efterføglende skal partiets hovedbestyrelse mere formelt godkende Auken som nyt S-medlem.

I den Radikale folketingsgruppe har man kendt til Ida Aukens exit i et par dage, og Auken selv har for flere dage siden meddelt partiets politiske leder Sofie Carsten Nielsen, at hun ikke længere kan se sig selv i det Radikale projekt, erfarer B.T.

I oktober under Morten Østergaard-sagen lå Ida Auken i åben krig med Sofie Carsten Nielsen. I flere dage sendte Ida Auken hårde angreb af sted mod den nyvalgte partileder.

Ida Auken mente, at Sofie Carsten Nielsen havde været vidende om, at Morten Østergaard ikke kun havde krænket partifællen Lotte Rod tilbage i 2011.

Auken anklagede åbent Sofie Carsten Nielsen for at fortie hendes viden om Morten Østergaards adfærd i festlige lag gennem årene.

Ida Auken (R) i Det Kongelige Biblioteks Have, også kaldet Bibliotekshaven, ved Christiansborg. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Ida Auken (R) i Det Kongelige Biblioteks Have, også kaldet Bibliotekshaven, ved Christiansborg. Foto: Thomas Lekfeldt

På et krisemøde en søndag i oktober besluttede den Radikale folketingsgruppe at bakke op om Sofie Carsten Nielsen efter over to ugers offentlige konflikter i paritet. Efter krisemødet sagde hun:

»Ida Auken og jeg kommer til at skulle klinke nogle skår – også fremadrettet.«

Men det bliver ikke nødvendigt nu, eftersom Ida Auken selv forlader partiet, som hun kun nåede at være en del af i knap syv år.

Før det var hun folketingsmedlem for SF.

Hun blev sygemeldt med strees tilbage i starten af april, og siden har hun været fraværende på Christiansborg.

Ida Aukens farvel til Radikale Venstre kommer kun få dage efter, at en anden profil - nemlig Jens Rohde - også tog sine ting og smuttede.

Dermed står Radikale Venstre tilbage med 14 mandater, hvoraf Morten Østergaard stadig er sygemeldt.

Artiklen opdateres...