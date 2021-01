Efter Jens Rohde forlader Ida Auken også De Radikale i denne uge. S bliver hendes tredje parti.

Folketingsmedlem Ida Auken, der har været sygemeldt siden april, skifter fra De Radikale til Socialdemokratiet.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Til Ritzau bekræfter Ida Auken, at hun vender tilbage til sit job i Folketinget med det samme.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ser frem til at få Ida Auken med på holdet.

- Jeg er glad for, at Ida Auken har valgt at blive en del af Socialdemokratiet. Ida er en erfaren og utrolig dygtig politiker.

- Hun har de seneste mange år brugt sit politiske liv på at kæmpe for klimaet og miljøet. En kamp, vi deler i Socialdemokratiet. Jeg glæder mig derfor også over, at vi i dag kan byde Ida varmt velkommen i vores folketingsgruppe, siger Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Hun er det andet medlem af folketingsgruppen, som De Radikale mister på kort tid.

For få dage siden meldte Jens Rohde sig ud. Han er i øjeblikket løsgænger - og altså ikke tilknyttet noget parti.

/ritzau/