Politikere lever i en verden, hvor deres telefoner ofte kan være deres bedste ven. Og det fik Ida Auken en dag at vide på en måde, som gjorde rigtig ondt.

Ida Aukens ældste søn gav en dag sin mor klar besked, og ordene rystede den radikale politiker.

»Hvis mor kunne bestemme, ville hun leve i mobilens verden,« sagde han.

Det fik Ida Auken til at foretage drastiske ændringer i hendes mobilbrug for at blive et mere nærværende menneske, siger hun til Alt for damerne.

Det rystede Ida Auken, at få sådan en besked fra sit barn, men i dag ser hun, at det var jo sådan, han oplevede det. Hun ville hellere ville være sammen med mobiltelefonen end ham.

Og hun kunne da også nikke genkendende til, at hun brugte meget tid foran den lille skærm. Hun fandt ud af, at hun faktisk brugte op imod 24 timer om ugen foran skærmen.

Det var også en øjenåbner for hende, da hun så nogle billeder fra en familiefest, hvor at de andre hyggede og snakkede sammen, mens at hun sad med hovedet nede i mobiltelefonen. Og hun mener, at det var ret sundt at opdage. Så nu skulle der ske noget.

Hun er derfor begyndt at lægge mobilen op på et skab, når hun kommer hjem, så hun er mobilfri i et par timer. Der er også tidspunkter, hvor hun afleverer den til sin mand, hvis hun har svært ved at komme af med den. Så må han putte den i lommen og holde den væk fra hende.

En undersøgelse foretaget af Tv 2 og Politikken i 2018 viser, at to ud af tre danske unge synes, de bruger mobilen for meget Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere En undersøgelse foretaget af Tv 2 og Politikken i 2018 viser, at to ud af tre danske unge synes, de bruger mobilen for meget Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hun har endda formået at få hendes mand til at ringe hjem til hende, når han er ude og rejse, og sige til hende, at nu skal hun altså lægge den mobil væk.

Det er også blevet en regel for hende, at når hun taler med et andet menneske, så lægger hun mobilen væk. For ellers kan hun risikere at komme til at kigge på den midt i en samtale, og det finder hun meget uhøfligt.

Hun faststlår dog, at hun ikke kan leve uden hende skærm, for den er trods alt hendes arbejdsredskab, og det er den måde, man kan få fat i hende på. Men skærmen må aldrig komme i første række.

»Jeg har besluttet, at jeg vil have et liv, og jeg vil se mine børn. Jeg vil være en nærværende mor og selv bestemme, hvornår jeg lader skærmene styre mit liv, og hvornår jeg ikke gør,« siger hun.