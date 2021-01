Der vil komme meget mere frem om tidligere partileder Morten Østergaards krænkende adfærd i Radikale Venstre.

Det antyder Ida Auken kraftigt – i forbindelse med fredagens besked om, at hun er færdig i partiet.

Her slår hun i et interview med Politiken fast, at det først og fremmest er på grund af »den politiske linje«, at hun nu fortsætter hos Socialdemokratiet. Men hun tilføjer også:

»Derudover kommer der en rapport fra Kvinfo, som jeg forventer afklarer det her. Jeg tror også, at den vil vise, at den opførsel, vi så fra Morten Østergaard, havde været kendt ganske langt ind i partiet. Og at den er mere omfattende, end det er gået op for mange«.

Morten Østergaard og Ida Auken. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Morten Østergaard og Ida Auken. Foto: Niels Christian Vilmann

Det var i efteråret 2020, at det kom frem, at daværende partileder Morten Østergaard havde flere sexismesager over for partifæller. Det kostede ham posten.

I stedet blev Sofie Carsten Nielsen ny leder af Radikale Venstre, men flere gange i forløbet kom Ida Auken på kant med den nye ledelse – og beskyldte blandt andet den nye politiske leder for at have dækket over sin forgænger efterhånden som flere sager dukkede op.

»I lørdags fortalte jeg folketingsgruppen, hvad jeg vidste. Jeg sendte en fortrolig mail til gruppen, der påpegede, at det ikke var korrekt, når ledelsen siger, at de ikke kendte til flere sager. Jeg opfordrede ledelsen til at give det fulde billede til folketingsgruppen,« skrev Ida Auken blandt andet på Facebook dengang.

Hun delte også en SMS fra Sofie Carsten Nielsen:

»Jeg kan af et ærligt hjerte sige, at det har du aldrig fortalt mig om. Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven for eksempel,« skrev Sofie Carsten Nielsen i SMSen til Ida Auken, som B.T. dengang så.

I forbindelse med fredagens exit fra Radikale Venstre skriver Sofie Carsten Nielsen på Facebook, at Ida Auken har sagt undskyld for forløbet i efteråret.

»Det er ingen hemmelighed, at Ida og jeg i efteråret havde vores uoverensstemmelser. Derfor betyder det meget for mig, at Ida i forbindelse med sin udmeldelse af partiet har undskyldt for sin adfærd i efteråret. Den undskyldning har jeg taget imod. Og jeg ønsker Ida alt det bedste i sit nyt parti,« skriver Sofie Carsten Nielsen.

Ida Auken bekræfter over for Ritzau, at hun har sagt undskyld.

»Jeg har beklaget, at jeg delte en privat SMS fra hende med folketingsgruppen. Jeg står ved mit opråb om, at partiet skulle stoppe fortielserne om Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd over for kvinder,« lyder det fra Ida Auken.