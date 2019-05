'Stram Kurs er et parti, der bygger på ekstrem tomhed. Der er ingen ånd, kun protest.'

Sådan skrev debattør og radiovært Iben Thranholm i et debatindlæg 3. maj. En uge senere - 10. maj - kom det frem, at hun stiller op for partiet med den racismedømte Rasmus Paludan som formand.

For få dage siden havde Iben Thranholm heller ikke selv forventet, at hun vil stille op for det parti, hun kritiserede.

»Det er faktisk også en overraskelse for mig selv, at jeg stiller op for Stram Kurs. Men det skyldes en klumme, jeg skrev for få dage siden, hvor jeg faktisk kritiserede Stram Kurs, og så kontaktede Rasmus Paludan mig.«

»Det viste sig, at han faktisk var enig i min kritik. Og så spurgte han, om jeg ikke ville stille op for partiet,« forklarer Iben Thranholm.

Hvad synes du om, at Rasmus Paludan går til demonstrationer og kaster med koranen og ser på, den bliver brændt af?

»Jeg er ikke enig med Rasmus i alt. Og jeg vil ikke deltage i den slags demonstrationer. Jeg gør tingene anderledes end ham, og det er der også plads til. Jeg har ikke tænkt mig at bruge ret meget tid i valgkampen på kritik af islam eller på at kaste med koraner. Mit sigte er et andet.«

Kan du godt være uenig med Rasmus Paludan, når nu han er din partileder?

»Mit kandidatur kom jo først, efter jeg havde kritiseret Rasmus. Men vi har en fælles idé om at bekæmpe islam, som er ved at overtage over alt i Europa, da der ikke er et religiøst modspil. Det kan vi kæmpe sammen om.«

Hvad vil du i valgkampen, hvis du ikke har tænkt dig at kritisere islam som Rasmus Paludan?

»Jeg mener, vi har et værdimæssigt vakum i Danmark. Og det havde vi også inden, indvandrerne kom hertil. Og netop derfor taber vi stort til islam, som tilbyder en masse svar på, hvad der er rigtigt og forkert. Det mangler vi. Derfor vil jeg føre en værdi-valgkamp.«

Det lyder meget højtravende. Hvad mener du om pension, nomeringer på daginstitutioner og klima?

»Der er gået meget stærkt nu her med at stille op. Så nu skal jeg lige bruge nogle dage på at finde ud af, hvad jeg mener om ting som pension, velfærd og så videre.«