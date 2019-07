Iben Thranholm forlader partiet Stram Kurs. Det skriver partilederen, Rasmus Paludan, på Facebook.

Udmeldingen skal være begrundet med Rasmus Paludans nylige racismedom.

'Det er ærgerligt, at Iben Thranholm vælger at forlade os, så snart der er en smule bølgegang,' skriver Rasmus Paludan på Facebook.

Ramus Paludan skriver endvidere, at Stram Kurs lægger stor vægt på 'at fortælle danskerne sandheden om situationen i både Danmark og udlandet'.

Iben Tranholm, arkivfoto. Foto: Kaare Smith

'Dette gælder også om resultatet af forskningen inden for intelligens. Danmarks domstole og lovgivning bør ikke stille sig i vejen for, at vi kan fortælle sandheden om, at forskellige landes befolkninger har en forskellig gennemsnitlig IQ,' skriver han og fortsætter:

'Da Iben Thranholm åbenbart mener, at sandheden skal forties, så forstår jeg godt, at Stram Kurs ikke er det rigtige sted for hende alligevel.'

Iben Thranholm har også selv delt et opslag på Facebook, hvori hun forklarer årsagen til sit exit.

'Når jeg forlader Stram Kurs, er det først og fremmest, fordi jeg undervejs har mistet troen på, at jeg kan påvirke partiet i den positive værdimæssige retning, som jeg havde håbet på,' lyder det i opslaget.

Iben Thranholm beskriver herefter, hvordan Østre Landsrets stadfæstelse af Paludans racismedom er 'udslagsgivende for hendes endelige beslutning'.

'Jeg tager klart afstand fra enhver form for ytring, som retten har dømt som værende racistisk,' skriver Iben Thranholm.

Rasmus Paludan blev 5. april 2019 dømt til 14 dages betinget fængsel i Retten i Glostrup, fordi han på en video ifølge rettens dom blandt andet sammenkoblede 'de fleste negere i Sydafrika' med personer, der har en intelligenskvotient på under 70.

Det er denne dom, som Østre Landsret stadfæstede torsdag.



Iben Thranholm afslutter sit opslag med at understrege, at hun stadig vil 'være en stemme i debatten, men på andre platforme end Stram Kurs'.