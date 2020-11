Det står på side ét i grønspættebogen for spindoktorer og kommunikationsfolk: Hvis du har en dårlig historie, så send den ud i mediehavet, når det er allermest oprørt.

Og det er lige præcis, hvad regeringen har gjort i dag, hvor Mogens Jensen har trukket sig som fødevareminister, mener B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

Allernederst i en pressemeddelelse om Arne-pensionen, som Beskæftigelsesministeriet i dag klokken 14.11 har udsendt under overskriften ‘Tidlig pension fremsat: Retfærdigt og økonomisk ansvarligt’ fremgår nemlig, at regeringen i dag også har fremsat lovforslag om at hæve pensionsalderen fra 68 til 69 år for alle, der er født efter 31. december 1966.

»Det er en klassiker,« siger Henrik Qvortrup.

»Det er jo sådan noget, der på en mere nyhedsfattig dag kunne aftvinge mange gule overskrifter rundt omkring. Men så får man den lempet ud nu, fordi man godt ved, at det ikke vil blive opfattet som en god nyhed, at pensionsalderen stiger.«

Retfærdigvis skal det siges, bemærker Henrik Qvortrup, at det er en del af velfærdsaftalen fra 2006, at pensionsalderen skal hæves til 69 år i 2035 for alle, der er født efter 31. december 1966.

»Det har hele tiden været planen, at pensionsalderen skulle stige,« siger han.

»Men de kommunikerer det ud nu. Hvis regeringen havde syntes, at det var en god historie, havde de nok valgt en anden dag, og de havde nok også valgt en anden vinkel og overskrift på pressemeddelelsen.«

I 2015 blev pensionsalderen hævet til 68 år med virkning fra 2030.

Om fem år - i 2025 - skal Folketinget ifølge velfærdsaftalen tage stilling til om pensionsalderen skal sættes yderligere op.

Den kan ifølge aftalen maksimalt stige med et år hvert femte år og med 15 års varsel.