På hendes Christiansborg-kontor hænger et eksamensbevis, som de færreste har.

Det er fra eliteuniversitetet Berkeley i San Francisco.

»Jeg var nok kendt som lidt af en stræber. Hende med guldnoterne,« siger Venstres Marie Bjerre, da B.T. møder hende på kontoret på Christiansborg forud for Venstres landsmøde i weekenden.

På mange måder fortæller det indrammede eksamensbevis meget om Venstres nye stjerneskud Marie Bjerre.

Som lille var hun den flittige pige i klassen. Som ung var hun en en komet, der skød igennem universitetet og blev kandidat i jura som 24-årig. Det blev efterfulgt af en kometkarriere i advokatbranchen.

Og som 33-årig blev hun valgt ind i Folketinget i 2019.

»Jeg vidste stort set, at jeg var kommet ind, da jeg slog Mette Frederiksen i Himmerlandskredsen. Det var et bevis på, at mærkesager klima og bæredygtighed også hitter ude på landet i Jylland,« siger hun.

I en tid, hvor store profiler som Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Tommy Ahlers har forladt Venstre, forsøger partiet at skubbe nye stjerneskud frem i rækkerne.

35-årig Marie Bjerre blev nyvalgt til Folketinget i 2019. Men allerede nu er hun steget meget i den interne rækker. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd. Vis mere 35-årig Marie Bjerre blev nyvalgt til Folketinget i 2019. Men allerede nu er hun steget meget i den interne rækker. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd.

En af dem er Marie Bjerre. Hun er partiets nye klimaordfører, og rundt om i Venstre beskriver flere hende som en af morgendagens profiler i partiet.

Ung, moderne, klimakriger, international og med et ophav i det jyske Venstre-land ved Viborg.

»Det er gået meget stærkt. Og jeg forsøger egentlig bare at gå efter bolden og knokle igennem,« siger den 35-årige Venstre-kvinde.

Marie Bjerres undskylder sit rod på skrivebordet.

»Jeg sad og arbejdede til klokken 1 i nat. Og jeg blev ikke engang færdig,« griner hun.

»Man skal virkelig kunne sætte nogle regler op for sig selv, ellers kan Christiansborg æde en op. Lige i går var jeg måske ikke det bedste eksempel på det,« siger hun.

Marie Bjerre bor med sin familie i Aalborg. Manden Jan er officer i forsvaret, og sammen har de to små piger.

Hver tirsdag morgen flyver hun til København og kommer hjem til Aalborg igen sent fredag.

Når hun er i København, kan hun knokle 110 procent igennem og har intet ansvar for det derhjemme. Det er aftalen med hendes mand.

»Til gengæld er det også aftalen, jeg 'har den', når jeg kommer hjem fredag eftermiddag,« siger Marie Bjerre.

»Det sværeste er at finde en balance, hvor jeg også er til stede i familielivet. Det er virkelig svært. Men jeg insisterer på, at man som kvinde godt kan have små børn i Nordjylland og sidde som folketingspolitiker i København. Det skal kunne lade sig gøre,« siger hun.

Da hun fik datteren Leonora tidligere på året, tog hun hende som spæd med til København og på Christiansborg

»Så bad jeg en kollega om at holde hende ganske kort, når jeg skulle ind i Folketingssalen og stille mit spørgsmål,« fortæller Marie Bjerre.

Efter Tommy Ahlers forlod Folketinget i august, blev Marie Bjerre udnævnt til Venstres klimaordfører. En tung post i en periode, hvor Venstre vil være så grøn, at Mette Frederiksens rød-grønne farve blegner.

»Jeg hører til dem, der frygter for vores fremtid om 40-50 år. Og det frustrerer mig også, at vi i Venstre ikke tidligere er kommet helt ud over rampen på klimadagsordenen. For jeg er lige så grøn som alle klimakrigerne på venstrefløjen. Jeg vil bare løse problemerne på en liberal måde, hvor markedskræfterne skal drive det,« siger Marie Bjerre.

Men er viljen til store klimatiltag også noget, der er til stede i Venstres jyske bagland af landmænd?

»Ja, det mener jeg. Jeg er opstillet et sted med rigtig mange landmænd, og de går virkelig op i den grønne omstilling. Den anden dag kom en lokal landmand hen til mig og fortalte stolt om, hvor bæredygtig hans landbrug var blevet,« siger hun.

Det var Anders Fogh Rasmussen, som gjorde, at jeg blev aktiv i VU Marie Bjerre (V), klimaordfører

Når Marie Bjerre tænker over det, har hun måske altid været interesseret i grøn teknologi og klima. Også før det gik på mode at spise økologisk kød og sortere affald.

»Min far var elektrotekniker i vindmølleindustrien. Så jeg fik nogle pjækkedage fra skolen for at tage med ham på tyske vindmøllemesser. Mærkeligt barn, når jeg tænker tilbage på det,« griner hun.

Marie Bjerre er måske ukendt i den brede offentlighed. Men i Venstre har hun ingen vårhare.

Som 15-årig meldte hun sig ind i Venstres Ungdom (VU) og blev hurtigt lokalformand i Viborg.

»Det var Anders Fogh Rasmussen, som gjorde, at jeg blev aktiv i VU. Jeg beundrede hans værdier om orden og flid, og at man tør række ud mod omverdenen. Og så er han jo fra Viborg,« siger Marie Bjerre.

Faktisk mødte hun første gang Anders Fogh i 1998, da hun gik på danseskole ved Viborg med Venstre-formandens to døtre.

Senere blev hun studentermedhjælper i venstre og sidenhen juridisk assistent for partiet i Europa-Parlamentet.

Men selvom Marie Bjerre tidligt blev engageret i politik, var hun som ung sikker på, at hun ikke skulle være politiker. Juraen trak for meget.

I hvert fald lige indtil en dag i 2015.

»Jeg blev så træt af, at vi som land var blevet lukket mod omverdenen, og det kunne mit liberale sind ikke døje. Så jeg besluttede mig for at stille op til Folketinget,« siger Marie Bjerre.

Dit eget parti sad jo i regeringen på det tidspunkt. Var du også træt af den politik, som Venstre førte?

»Det kan du godt sige. Venstre var jo også en del af den nationale drejning, som dansk politik havde taget.«