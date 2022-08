Lyt til artiklen

I takt med, at den globale opvarmning stiger, er der en teknologi, som i mange områder vil være decideret livsvigtig. Nemlig aircondition.

Det skriver Ingeniøren, som har set på et nyt studie fra Harvard. Studiet viser, at i 2050 vil 92 procent af befolkningen i Tyskland have behov for aircondition, hvis varmerelatererede dødsfald skal undgås.

I Indien og Indonesien vil hele 99 procent af befolkningen have behov for aircondition.

Ingeniøren skriver, at studiet har taget højde for både scenarier for meget høj og lav udledning af CO2, som netop bidrager til den globale opvarmning.

»Uanset udledningsscenarie skal der ske en massiv opskalering af aircondition eller andre muligheder for rumkøling for milliarder af mennesker, så de ikke er udsat for de her ekstreme temperaturer resten af deres liv,« forklarer postdoc og hovedforfatteren på det nye studie, Peter Sherman, i en pressemeddelelse.

Ifølge Ingeniøren vil det stigende behov for aircondition betyde et stigende pres på mange landes elnet. Især i de fattige lande vil der opstå udfordringer, mener forskerne, som også peger på forskning og udvikling af solceller som et værn mod nedbrud af landenes elnet.

Der dør en halv million mennesker af varme hvert år. Det antal vil så stige over årene. I øjeblikket dør cirka ti gange så mange af kulde.