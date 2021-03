Partierne på Christiansborg har meldt klart ud om statsministerens rejse til Israel torsdag. Et kynisk spil, uforståeligt og forkasteligt.

Selv har statsminister Mette Frederiksen (S) sagt, at torsdagens rejsen på sigt kan være med til at øge produktionskapaciteten af vacciner. Men hendes kollegaer på borgen – inklusive støttepartierne – sidder undrende tilbage.

De er – primært af to årsager – kritiske over for statsministerens besøg i Israel torsdag.

Karsten Hønge, udenrigsordfører hos SF, mener ikke, Danmark skal købe overskydende vacciner af Israel, når landets vaccineprogram primært går ud på at vaccinere israelere og ikke palæstinensere.

Karsten Hønge (SF). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Karsten Hønge (SF). Foto: Mads Claus Rasmussen

»Blottet for humanisme vil Israel sende vacciner ud af landet, mens palæstinenserne står sårbare tilbage. Statsministeren skal fuldstændig afvise, at Danmark deltager i det kyniske spil,« skriver han på Twitter.

Mette Frederiksen rejser til Israel for at diskutere samarbejde om vacciner med israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz.

Før afrejsen har Mette Frederiksen åbnet for et samarbejde med Israel om en vaccinefabrik med henblik på at øge produktionen af vacciner.

Men SF står ikke alene med kritikken. Enhedslisten og De Radikale bakker op, mens sidstnævnte har svært ved at forstå, hvorfor mødet ikke kan foregå virtuelt.

Venstre formand Jakob Ellemann-Jensen sagde tirsdag, at et samarbejde med Israel lyder spændende – men dagens rejse har han svært ved at forstå. Foto: Emil Helms Vis mere Venstre formand Jakob Ellemann-Jensen sagde tirsdag, at et samarbejde med Israel lyder spændende – men dagens rejse har han svært ved at forstå. Foto: Emil Helms

»Jeg kan simpelthen ikke se begrundelsen for den tur. Det er helt besynderligt,« siger Martin Lidegaard, udenrigsordfører hos De Radikale, til Berlingske.

Statsministerens rejse til Israel kommer desuden ikke gratis. Mette Frederiksen er grundet coronapandemien tvunget isolation og karantæne i forbindelse med rejsen, hvilket ifølge flere partier udskyder genåbningsforhandlingerne.

Og ifølge Nye Borgerlige bør statsministeren fokusere i højere grad på den aktuelle nedlukning frem for rejsen til Israel.

»Jeg synes mildest talt, det er bizart,« siger Pernille Vermund, formand i Nye Borgerlige, til TV 2 om rejsen på nuværende tidspunkt.

Nye Borgerliges Pernille Vermund. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nye Borgerliges Pernille Vermund. Foto: Liselotte Sabroe

Mette Frederiksen forklarede på et pressemøde tirsdag, hvorfor turen har så høj en prioritering:

»Jeg vurderer, denne rejse er nødvendig. Israel ligger så absolut i front, når det kommer til vaccine. At vi forhåbentlig kan lave et strategisk samarbejde, det er der behov for. Jeg overholder selvfølgelig reglerne. Også i forhold til karantæne og test.«

»Vi skal nok nå de politiske forhandlinger,« forsikrede hun.