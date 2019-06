Det var næsten som taget ud af en amerikansk film, da Kristian Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (V) i 2014 udkæmpede et formandsopgør i en kælder i Odense.

Den nuværende statsminister havde med et ringe EU-parlamentsvalg og en sag om indkøb af tøj på partiets regning gjort sig enormt upopulær i Venstre.

Særligt stimlede 15 partiforeninger sammen og gik i kødet på Lars Løkke Rasmussen, men da han sammen med Kristian Jensen kom op fra den odenseanske kælder, kunne han overraskende nok stadig kalde sig partiformand.

Siden er fem år gået, hvor Lars Løkke Rasmussen har fået sit parti og sin person på ret køl igen.

Det kulminerede i år med et fantastisk EU-parlamentsvalg og herefter et folketingsvalg, der gav Venstre en flot fremgang på trods af et samlet nederlag til blå blok.

Og det er så her, at vi kommer tilbage til de 15 partiforeninger.

Avisen Danmark har nemlig spurgt 14 ud af de 15 partiforeninger, om de stadig synes, at Lars Løkke Rasmussen bør være fortid i Venstre.

Svaret er nej. Den nuværende statsminister må være partiformand, så længe han vil.

»Løkke er der så længe, han har lyst til. Det er soleklart med det resultat, han kunne fremvise. Hvem der så skal være formand næste gang, har jeg ingen kommentarer til. Kristian Jensen gør det rigtigt godt, og han er næstformand. Både Jacob Ellemann-Jensen og Kristian Jensen har gjort det godt, men lad os nu se den dag, vi faktisk skal have en anden formand. Det er ikke relevant at snakke om nu,« siger Kenneth Bjerregaard, der er formand for Venstre i Thisted.

Og nogenlunde det samme svar kommer de resterende 13 partiforeningerne også med.

Det lader altså til, at Lars Løkke Rasmussens offensive valgkamp med en ny bog, opgør med de borgerlige regering og kærlighedserklæringer til den evige konkurrent i Socialdemokratiet har hjulpet.

Partiformanden har i hvert fald formået at få forvandlet gruppen af rebelske partiforeninger til endnu en støtte.