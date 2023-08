Mette Frederiksen er påfaldende fraværende under den nuværende situation, hvor Danmark er under pres på grund af koranafbrændinger.

Det mener Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti:

»Jeg synes i den grad, hun er for fraværende. Sidst vi så hende, lagde hun noget med en stråhat op på Facebook. Det duer selvfølgelig ikke,« siger Morten Messerschmidt.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har meldt ud, at regeringen vil forsøge at finde et juridisk værktøj, som gør det muligt at forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark.

Lars Løkke Rasmussen og justitsminister Peter Hummelgaard (S) udtalte sig mandag til pressen, men indtil videre har Mette Frederiksen ikke udtalt sig om situationen, der ifølge PET indebærer en skærpet terrortrussel mod Danmark.

Morten Messerschmidt efterlyser nu ligesom flere andre borgerlige partier, at Mette Frederiksen kommer på banen som statsminister.

Herunder konservatives formand, Søren Pape Poulsen:

»Jeg savner, at Mette Frederiksen træder i karakter overfor de muslimske ledere. Hun er helt fraværende,« mener Søren Pape, der forsætter:

»Hun er ellers kendt for ofte at indkalde til store pressemøder, men her vil hun åbenbart ikke stå på mål for, at mellemøstlige præster skal bestemme, hvad vi gør i Danmark. Det undrer mig, når det er hende, der er landets statsminister,« lyder det fra formanden i en skriftlig kommentar.

Krisemøde tirsdag i Udenrigsministeriet. Jesper Vahr, som er Danmarks ambassadør i Iran, deltager over videolink. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Krisemøde tirsdag i Udenrigsministeriet. Jesper Vahr, som er Danmarks ambassadør i Iran, deltager over videolink. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Også Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, undrer sig over Frederiksens fravær.

»Det er dybt problematisk. Vi står overfor en potentielt meget stor krise, og hvis man ser på, hvordan Anders Fogh handlede under Muhammedkrisen, så var han en meget klar og tydelig statsminister, der jo i øvrigt var meget tydelig om, og at vores levevis ikke skal dikteres fra Teheran eller andre mellemøstlige lande,« siger Inger Støjberg.

Hun påpeger, at den svenske statsminister, Ulf Kristersson, har været meget aktiv og offentlig i håndteringen af krisen i Sverige.

»Det er forventeligt, at statsministeren kommer på banen nu,« siger Inger Støjberg.

Det samme mener Nye Borgerliges udenrigsordfører, Kim Edberg Andersen.

»Når det er noget så væsentligt og essentielt som en begrænsning af ytringsfriheden, skal statsministeren være på bolden fra starten af,« siger Kim Edberg.

Den svenske statsminister skrev søndag på sin Instagram, at han har været i »tæt dialog« med Mette Frederiksen om sagen.

Regeringens forslag Mandag orienterede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen Folketinget om regeringens forslag om at indskrænke muligheden for at brænde koraner af foran udenlandaske ambassader. Det gjorde han sammen med justitsminister Peter Hummelgaard (S) og den på det tidspunkt fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V). Justitsministeren har gjort det klart, at regeringen ikke ønsker at genindføre blasfemiparagraffen, og at tiltaget skal ses som en »juridisk nålestiksoperation«. Forslaget ligger endnu ikke klar og har umiddelbart ikke noget tidshorisont.

Men ingen af partilederne finder det tilstrækkeligt, at hun endnu intet har sagt til danskerne.

»Jeg mangler, at Mette Frederiksen åbent går ud og forholder sig til Lars Løkke Rasmussens forslag om at indsnævre den danske ytringsfrihed. Er det virkelig en tanke, der er groet i Mette Frederiksens have? Det synes jeg, hun skal gå ud og forklare til danskerne,« siger Messerschmidt.

Men der er jo en udenrigsminister, er det her ikke netop hans job?

»Nej, for nu er Mette Frederiksen jo kendt som en statsminister, der blander sig, også i udenrigspolitik. Det har jo også været tilfældet med ruslandskrigen, og når det handler om EU. Det her handler om, at Mette Frederiksen udmærket godt ved, at Lars Løkke Rassmussens forslag er noget, de fleste mennesker vil vende sig imod.«

I SF har udenrigsordfører Karsten Hønge ikke helt ligeså travlt:

»På et tidspunkt bliver den her sag så betændt og omfattende, at statsministeren selvfølgelig skal på, men indtil videre synes jeg, det er okay, at det kører med de tre ministre.«

Hos Liberal Alliance mener Henrik Dahl, at spørgsmålet om Mette Frederiksens fravær »falder under personfnidder,« mens hverken Radikale, Enhedslisten eller Alternativet har ønsket at kommentere.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen, men Statsministeriet har henvist til den fungerende politiske ordfører i Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund.

Han fastslår, at Mette Frederiksen skam er meget involveret i sagen.

»Det er da dejligt, at så mange borgerlige partiledere har et ønske om at høre langt mere fra statsministeren, og jeg kan berolige dem med, at det skal de nok komme til. For selvfølgelig er statsministeren dybt engageret i den her sag og involveret i håndteringen. Og selvfølgelig kommer statsministeren også til at udtale sig.«

Sagen er jo i fuld gang, og PET advarer om en skærpet terrortrussel, Hvorfor har hun ikke udtalt sig endnu?

»Statsministeren er i gang med at passe sit arbejde og er involveret i håndteringen. Og så er der jo to relevante ressortområder i forhold til den aktuelle sag, og det er er Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, og der har de to ministre jo udtalt sig.«

Det har ikke tidligere stoppet Mette Frederiksen, at der er tale om udenrigspolitik. Holder hun sig væk nu, fordi det er en dårlig sag for Socialdemokratiet?

»Nej, sådan opfatter jeg det ikke. Jeg mener bestemt, at det er en svær sag, fordi vi diskuterer noget, der betyder meget i et demokrati. Men det betyder jo ikke, at statsministeren af den grund kommer til at undlade at gå ind debatten. Vi skal nok høre fra hende, der kan folk være helt rolige i den blå lejr.«

Hvornår kommer hun så til at udtale sig?

»Det må du spørge om i Statsministeriet.«

Den svenske statsminister har flere gange været udtalt sig. Er der ikke et behov for, at statsministeren tager lederskab nu, hvor situationen er så alvorlig?

»Jamen statsministeren tager et lederskab. Men nu er det jo ikke en konkurrence om at komme i aviserne, det er en opgave, der går ud på at håndtere en alvorlig problemstilling, og det gør regeringen i fællesskab. Det er statsministeren, der sidder for bordenden, og det arbejde er hun selvfølgelig involveret i.«