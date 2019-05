Tommy Ahlers blev landskendt som succesfuld iværksætter og investor i tv-programmet Løvens Hule, men står nu til at tabe den ministerpost, som han sagde ja til for præcis et år siden.

Vil han vælge politik eller erhvervslivet, hvis Venstre ikke formår at vende partiets dårlige meningsmålinger og taber valget med et brag?

»Det har jeg slet ikke tænkt på. Det ser jeg ikke som en mulighed. Vi vinder valget, og så håber jeg at få lov til at fortsætte som uddannelses- og forskningsminister,« siger Tommy Ahlers (V).

Har du set meningsmålingerne?

»Ja, jeg har set meningsmålingerne.«

»Jeg har også lært, at der kun er en meningsmåling, der tæller, og det er den på valgdagen. Men jeg ved jo godt, hvorfor du spørger,« siger ministeren og slår fast, at han gerne vil fortsætte i Folketinget, selv om det er i opposition:

»Da jeg sagde ja til at blive minister, sagde jeg også ja til politik. Det var ikke kun en ministerpost, jeg sagde ja til.«

»Så hvis det skulle ske, at jeg ikke er minister længere, men er så heldig at blive valgt til Folketinget, så fortsætter jeg i politik,« siger Tommy Ahlers.

Blå bog: Tommy Ahlers Født 18. november 1975 i København. Voksede op i Agerskov i Sønderjylland. Far til to børn. Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2001. Karriere

2018: Uddannelses- og forskningsminister for Venstre.

2012-2015: Vicepræsident for produktsiden i softwarevirksomheden Citrix.

2010-2015: Tidlig investor og administrerende direktør i firmaet Podio, som er et online projektstyringsværktøj.

2009-2010: Administrerende direktør i Wayfinder Systems.

2008-2010: Forskellige direktørposter hos mobilselskabet Vodafone.

2005-2008: Stifter og administrerende direktør for onlinetjenesten Zyb.

2005: Stifter af virksomheden Online SMS.

2001-2005: Strategikonsulent hos McKinsey.

Venstre står til at få 17,1 procent af stemmerne mod 19,5 ved sidste valg.

Det viser en ny meningsmåling foretaget af YouGov for B.T. 8. maj.

Dermed vil Venstre miste 4 mandater.

Samlet fører rød blok med 54 procent af stemmerne.